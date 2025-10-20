Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Carreño pierde la final del Challenger de Olbia ante Van Assche

javi viso

Gijón

Sorpresa en Olbia. Por segunda vez en su carrera, Pablo Carreño perdió una final de challenger. Lo hizo ante el francés Luca Van Assche por 7-6, 6-7 y 6-2. El encuentro fue muy igualado, prueba de ello es que hasta en dos mangas se forzó el tie-break, pero el galo se mostró superior en el tercer y último set y se acabó llevando el triunfo.

Carreño, que hace semanas regresó al top-100 del ranking ATP mundial, había ganado tres challengers este año: dos en Tenerife y otro en Villena. De haber conseguido el triunfo ante Van Assche, el tenista gijonés se habría convertido en el jugador español con más títulos challenger en sus vitrinas, superando a Dani Gimeno, que ostenta 14 como Carreño. Un registro que tratará de superar en lo que queda de año.

TEMAS

