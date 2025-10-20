Debut de Zapico con el Oviedo: mal resultado, pero buena sensación en el bádminton carbayón

Con una clara derrota en el marcador (6-1) pero con mejores sensaciones en la pista. Así se saldó el debut como entrenador del Bádminton Oviedo de Alberto Zapico en la pista del actual campeón de la liga de División de Honor, el IES La Orden de Huelva. La exigente salida se produjo en la segunda jornada, que deja el balance carbayón en un triunfo y una derrota, pero el desarrollo de los partidos en Andalucía invita al optimismo, ya que muchos puntos no se decidieron hasta el quinto set.

Debut de Zapico con el Oviedo: mal resultado, pero buena sensación

El punto ovetense llegó en el dobles masculino, con la victoria de Vicente Gázquez y Adolfo López frente a Álvaro Morán y Alejandro Pérez, en un encuentro sólido y muy trabajado por parte del tándem azul.

Zapico destacó el nivel mostrado por su equipo pese al marcador final: "Lo más duro es el resultado, pero el balance es positivo. Cumplimos con el plan: empujar, generar presión y competirles de tú a tú. La imagen del grupo es buena, me ilusiona verlos apoyándose y preparados para dar este nivel", señaló el técnico, que insistió en la necesidad de seguir afinando detalles "en los momentos en los que se deciden los partidos".

Vicente Gázquez, por su parte, subrayó la actitud y la unión del equipo durante toda la jornada. Reconoció que "algunos encuentros se escaparon por pequeños detalles" y que la experiencia de los jugadores onubenses "se notó en los individuales", pero se mostró satisfecho con el rendimiento del grupo. "Todos dimos el cien por cien, dentro y fuera de la pista. En el dobles nos mantuvimos firmes, siguiendo el plan de juego y reconduciendo el partido cuando se complicó. Estas experiencias son las que nos hacen crecer", apuntó el jugador del Oviedo.

Con anterioridad a viajar a Huelva, el equipo del Oviedo campeón de la Copa Iberdrola fue homenajeado en la Caja Rural de Asturias.

Por su parte, el Hello! Rentacar Astures de Gijón rozó con la yema de los dedos el primer triunfo de su historia en División de Honor, pero finalmente cedió ante el Alicante Intercity por 3-4. El enfrentamiento se inició con un dobles mixto de altísimo nivel entre Yanis Gaudin y Ciara Torrance frente a Brandon Zhi Yap y Ana Caballero. Un choque muy igualado que se resolvió en el quinto set por un ajustado 11-9. La revancha llegaba en el dobles femenino, con triunfo de Claudia Leal y Ciara Torrance, de nuevo a cinco sets. En el dobles masculino, Pelayo Lucas Pinto y Alberto Perals rozaron la victoria, pero acabaron cediendo en otro agónico quinto set.

Con todo abierto se llegó a los individuales. En su debut en División de Honor, María González peleó de principio a fin ante Inés Costero, aunque el punto voló para Alicante. La reacción vino de la mano de Yanis Gaudin, que firmó un sólido 3-0 ante Ginés Vallés. Poco después, Claudia Leal volvió a brillar, esta vez en el individual femenino, imponiéndose por 3-1 a Ana Ramírez y colocando el 3-3 en el marcador global.

Todo se decidió en el último partido: Mario Rodríguez contra Miguel Esteve en un duelo de altísimo nivel técnico. El jugador alicantino se llevó el encuentro por 1-3 y, con ello, la ajustada victoria final para Alicante Intercity por 3-4.