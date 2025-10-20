El finlandés Rovanpera cierra con triunfo el Mundial de rallys

El finlandés Harri Rovanpera, con el GR Yaris Rally1, ganó ayer el Rally Europa Centro, última carrera en Europa del Campeonato del Mundo. Segundo fue el inglés Elfyn Evans, su compañero en el equipo japonés. Los asturianos participantes, Alejandro Cachón y Diego Ruiloba, acabaron de la peor manera posible, con dos salidas de carretera, este ralle, que pasaba por Alemania, Austria y Chequia. Ayer, Cachón, que lideraba en WRC2 Challenger, no pudo tomar la salida por su salida de carretera en la última crono del sábado y Ruiloba, con la cuarta plaza WRC2 asegurada, se salía a gran velocidad en la última cronometrada a unos metros del final del rally.