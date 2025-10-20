¡Golazo espectacular de Monasterio!: el Tuilla despierta con esta obra de arte

Mario Monasterio (Turón, 28 años) estuvo a punto de marcar un gol similar al que hizo el domingo con el Tuilla frente al Lenense. Fue también en El Candín, pero entonces él jugaba en otro equipo, no está seguro si el San Martín o en el Titánico. El caso es que en aquella ocasión el portero llegó a tiempo para desviar el balón, pero ahora fue más preciso. "La jugada comenzó en un balón largo que disputa Naya, me lo llevo con el pecho, controlo, veo que el portero está adelantado, tiro por arriba y lo supero; estaba un poco por delante del centro del campo", explica.

Un gol para cambiar una trayectoria

Un golazo que puede cambiar la trayectoria de un Tuilla que hasta el domingo no había ganado ningún partido, lo que le costó el puesto a Chiqui de Paz, provocando el regreso al banquillo de Bango. "El gol fue muy importante. Después pudimos ampliar la ventaja, pero no lo hicimos y fuimos capaces de defender bien la ventaja. Es importante para la cabeza de todos después del cambio de entrenador y todo eso", dice este delantero de 28 años que cuenta con una larga trayectoria en Tercera.

El cambio de entrenador

Sobre el cambio de entrenador, Monasterio asegura que "el vestuario estaba muy contento con Chiqui y a día de hoy también lo estamos con Bango, que debe ser la cuarta vez que entrena al Tuilla".

También él está de regreso al conjunto arlequinado: "Vine aquí cuando tenía 19 años, estaba Chuchi Collado (ahora entrenador del Llanera) y ahora con 28 años volví". Casi una década y un club que funciona como siempre: "A nivel personal estoy muy bien aquí en el Tuilla, el club está como siempre, es muy familiar y lo llevan todo a rajatabla". Su trayectoria como futbolista comenzó en el Caudal, donde estuvo hasta el último año de juveniles, cuando fichó por el Sporting. Después vinieron Covadonga, Tuilla, Caudal, San Martín, Titánico, Lenense y ahora de vuelta al Tuilla. Muchos equipos y casi todos de las Cuencas. "Es mi zona de confort", reconoce.

El fútbol y más cosas

Este atacante, que puede jugar de punta, extremo o volante, donde le diga el entrenador, fue también un estudiante aplicado, que acabó el Grado de Economía a año por curso y que siguió una carrera paralela en la Caja Rural de Asturias, donde comenzó como becario y donde lleva unos cuantos años como empleado. "Se puede compaginar todo, estudios y deporte por supuesto, en mi caso todos los entrenadores me dan facilidades, al final estamos en la categoría que estamos, hay que darle importancia, pero también al trabajo". En su caso, además, su trabajo es vocacional: "Sabía lo que quería estudiar".