Habla el gran protagonista del empate del Avilés ante el Talavera: "Es uno de los mejores goles de mi carrera"

«Es uno de los mejores goles de mi carrera, sobre todo por lo que representa». Si alguien se llevó los focos en el empate entre el Avilés y el Talavera ese fue Raúl Hernández. El de Leganés firmó uno de los mejores tantos de la temporada en Primera Federación con un golpeo desde fuera del área que despertó una sonora ovación en el Suárez Puerta. «Es el primero con esta camiseta y espero que lleguen muchos más», señala el futbolista, que aterrizó este verano en el conjunto blanquiazul.

«Estoy muy contento por haber ayudado al equipo. Los que entramos en la segunda mitad es vital que estemos metidos en el encuentro. Hoy me ha tocado a mi», apunta el extremo, que tras ser titular durante todos los encuentros de esta campaña ayer, ante el Talavera, fue suplente por primera vez. «Es verdad que yo no hago un trabajo tan vistoso como otro tipo de jugador, pero yo estoy contento por haber ayudado al equipo y por cómo se han dado las cosas. Hay que estar preparado para momentos así y para celebrarlo con los compañeros», comentó el madrileño, que destaca el buen sabor que deja el punto cosechado ante el cuadro toledano. «Es un rival complicado, que sabíamos que nos podía someter y más cuando nos quedamos con uno menos. Con el gol se ha visto que hemos tenido el ímpetu para ir a por los tres puntos», afirma.

Los suplentes marcan la diferencia

Una de las claves de este Avilés está siendo el trabajo de los suplentes, que está marcado la diferencia. Hernández cree que esto se debe «al buen grupo y la competencia es alta». «Todos los que entran aportan y, como en este caso, los que entran en la segunda mitad influyen en el resultado», indica el blanquiazul, que, a pesar de la buena racha de los asturianos, no quiere echar las campanas al vuelo. «Esto es muy largo. No nos van a poner las cosas fáciles, la liga es muy larga y nos va a tocar jugar todo tipo de partidos. Se está haciendo un buen trabajo, hay que mejorar pequeñas cosas y seguir en la buena dinámica en la que estamos», sentencia.