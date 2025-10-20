Así fue la jornada del grupo asturiano de Tercera Federación: crónicas, puntuaciones e incidencias de un interesante fin de semana de fútbol regional

La jornada de Tercera mantiene a los tres primeros clasificados empatados a puntos, aumentando la renta con sus perseguidores, y a un Sporting Atlético que sigue sin arrancar. Pocas sorpresas en unos partidos que, en su mayoría, fueron muy disputados.

Navarro y Avillés Stadium firman las tablas en un partido vistoso

NAVARRO, 2-AVILÉS STADIUM, 2 Navarro: Mateo (1), Javi Álvarez (2), Sergín (2), Fredo del Río (1), Luisao (1), Adrián (1), Raúl (1), Álvaro (2), Nuño (1), Josín (2), Manu (1). Cambios: Jandro (1) por Luisao, min.67. Ofón (2) por Manu, min.67. Welli (1) por Sergín, min.67. Quiro (1) por Nuño, min.67). Iker (SC) por Raúl, min.71). Avilés Stadium: Hugo (1), Chechu (1), Edu Guerra (1), Néstor (1), Noya (1), Arruñada (2), Josín (2), Bryan (2), Borja (1), Pelayo (1) y Mario (1). Cambios: Kian (2) por Mario, min.46. Manu (2) por Néstor, min.46. Reichert (1) por Edu, min.46. Nélson (1) por Josín, min.70. David (SC) por Borja, min.81). Goles: 1-0, min 9: Fredo del Río. 1-1, min 54: Kian. 1-2, min 63: Bryan. 2-2, min 89: Ofón. Árbitro: Martínez Illescas (Oviedo). Expulsó a los locales Mateo y Quiro. Amonestó a los locales Sergín, Fredo del Río, Luisao, Manu y Ofón. Tabiella: Unos 400 espectadores.

Ruiz, Avilés

Navarro y Avilés Stadium firmaron las tablas en un partido entretenido y vistoso que tuvo un tiempo para cada equipo. Los locales salieron mejor al encuentro y consiguieron adelantarse en el marcador, pero todo cambió en la segunda mitad. El Avilés Stadium logró en empate y la expulsión del meta local, Mateo, condicionó al Navarro, que sufrió más en la recta final. El Stadium consiguió la remontada, estaba en superioridad y tenía el encuentro controlado, pero un error de su portero en los últimos compases propició el empate final.

El Caudal mete la cuarta

El equipo de Mieres supera con solvencia al Titánico y sigue invicto esta temporada y metido en el grupo de tres equipos que encabezan la clasificación

CAUDAL, 3-TITÁNICO, 1 Caudal: Javi Moral (1); Santi Cabrera (1), Mario Sánchez (3), Agus Porto (2), Borja Rodríguez (2), Kike Fanjul (2), Julio Delgado (2), Diego Boza (2), Vicente Antuña (1), Montequín (1) y Jairo Cárcaba (3). Cambios: Nacho Velardi (1) por Montequín, min. 70. Iván Elena (1) por Boza, min. 70. Alburquerque (s.c.) por Santi Cabrera, min. 81. Titánico: Eirc Terente (2); Álex García (1), Castiello (2), Jorge Barbón (2), Álex Hornas (2), Borja Sierra (1), Eloy Ordóñez (1), Juan Laine (2), Joan Vilches (2), Lele (1) y Samu Armayor (2). Cambios: Ian (1) por Lele, min. 62. Mati (1) por Borja Sierra, min. 62. Pablo (1) por Eloy Ordóñez, min. 62. Denzel (1) por Armayor, min. 71. Jairo Vidal (s.c.) por Álex Hornas, min. 80. Goles: 1-0, min. 52: Mario Sánchez. 2-0, min. 56: Jairo Cárcaba. 2-1, min. 83: Joan Vilches. 3-1, min. 93: Velardi. Árbitro: Iglesias Alcantarilla (Gijón). Amonestó por el Caudal a Claudio Medina, en el banquillo, y a los visitantes Jorge Barbón, Juan Laine y Joan Vilches. Hermanos Antuña: unos 300 espectadores.

Dani Ruiz, Mieres

El Caudal suma su cuarta victoria consecutiva tras ganar a un Titánico que acortó distancias casi al final del partido, ya con poco tiempo para remontar. De hecho, fue el equipo de Mieres el que acabó sentenciando.

El partido comenzó con ocasiones para el Caudal, pero sin que ninguna de ellas causara mucho peligro para la meta de Eric Terente. El Caudal trató de buscar el control del partido, moviendo el balón de lado a lado, intentándolo con centros laterales para contactar con el punta Jairo Cárcaba. Pero el Titánico se defendió con orden, cerró los espacios con una defensa de tres centrales y dos laterales de largo recorrido. Al final de la primera parte, ninguno de los dos había sido capaz de romper el empate a cero inicial.

La segunda parte comenzó con un disparo del local Julio Delgado que se fue rozando el larguero cuando apenas iban dos minutos de juego. En la jugada posterior, Diego Boza botó una falta desde el lateral derecho y Mario Sánchez, entrando desde atrás, con un gran cabezazo, puso el balón fuera del alcance de Terente y adelantó al conjunto de Mieres.

Apenas cuatro minutos más tarde, Jairo Cárcaba aumentaba la renta con un cabezazo tras un centro lateral de Borja Rodríguez. Un remate muy estético que entró después de dar en el poste.

El Titánico reaccionó y puso los nervios a flor de piel a los caudalistas en un par de ocasiones, pero sus disparos no encontraron portería. El equipo de Laviana por fin acertó y acortó distancias en el minuto 83 al marcar Joan Vilches en una falta escorada a la derecha del meta Javi Moral con un tiro que se fue cerrando sin que ninguno de los defensas fuera capaz de despejarlo. El balón se introdujo en la portería, dando comienzo a una recta final frenética.

Y es que, a continuación, la tuvo el Titánico para empatar casi con el tiempo cumplido en un disparo de Denzel que se fue alto. Sin embargo, fue el Caudal el que sentenció en una acción de Jairo Cárcaba, que se marchó de sus dos marcadores, encaró la portería y dio un pase lateral hacia Nacho Velardi, que venía desde atrás, para que marcara a puerta vacía.

El partido quedó finiquitado tras este gol y tan solo se puede reseñar la lesión del visitante Castiello, que tuvo que abandonar el terreno de juego y obligó al Titánico a jugar el añadido con uno menos.

El Caudal mantiene el pulso al Covadonga y al Llanera, los tres con 17 puntos, al frente de la clasificación de Tercera Federación. El cuarto clasificado es el Colunga, que está cuatro puntos por detrás, y el Mosconia cierra la zona de promoción de ascenso, a cinco de los tres primeros.

El Titánico, por su parte, se queda muy cerca de la zona de descenso, habiendo sumado siete puntos, solo dos más que el Siero, que es ahora antepenúltimo.

El Ceares pierde en casa ante un Llanes que estuvo más acertado en el área

El cuadro gijonés, que cuajó una gran primera parte en La Cruz, no fue capaz de sobreponerse a dos errores

CEARES, 1-LLANES, 2 Ceares: Nacho Rubiera (1); Héctor (1), Rafa Felgueroso (2), Pelayo Muñiz (1), Madeira (1), Steven (2), Layman (1), Sandoval (2), Pedro (1), Carcedo (1) y Hugo (1). Cambios: Mateo Nistal (1) por Pedro, min. 63. Samu (1) por Hugo, min. 63. Erasmo (1) por Madeira, min. 70. Diego Otero (1) por Layman, min. 70. Feito (s.c.) por Rafa Felgueroso, min. 83. Llanes: Moisés (2); Wade (1), Richi (2), Álvaro (2), Canal (1), Mundaka (1), Pablo (1), Ivanchu (1), Bayón (2), Javier (1) y Borja (1). Cambios:_Batalla (1) por Borja, min. 53. Landry (1) por Javier, min. 53. Bamba (2) por Álvaro, min. 78. Varela (1) por Mundaka, min. 78. Hugo (s.c.) por Pablo, min. 90. Goles: 0-1, min. 58:_Álvaro, de penalti. 0-2, min. 87:_Bamba. 1-2, min. 94:_Samu. Árbitro: Méndez Navia (Avilés). Amonestó por parte local a Hugo y por parte del equipo visitante a Canal. La Cruz: Unos 400 espectadores.

Mon Cano, Gijón

Partido de la séptima jornada en La Cruz entre el Ceares y el Llanes, separados por solo dos puntos y con ambos equipos llamados a mantener la categoría. El encuentro comenzó con mucho ritmo por parte de ambos conjuntos, con buenas transiciones. Primero avisó el Ceares con un disparo alto y, poco después, Javier, en el área pequeña, pudo adelantar al Llanes, pero Nacho salvó bajo palos. En el minuto 10, Sandoval botó un córner que terminó en gol olímpico, rozando la escuadra.

El partido continuó con dominio local, aunque sin ocasiones claras por ninguno de los dos lados. En el minuto 36, Steven lanzó desde la frontal y obligó a Moisés a realizar una gran parada enviando el balón a córner. La primera parte terminó con empate en el marcador, buen juego y dominio del Ceares, mientras el Llanes se replegaba buscando alguna contra peligrosa.

Tras la reanudación, el colegiado señaló penalti a favor del Llanes y Álvaro abrió el marcador. Fue la primera llegada de peligro de los visitantes. Con el gol en contra, el Ceares se descompuso y el Llanes empezó a llegar con más claridad a la meta rival. Tanto fue así que, en el minuto 87, una contra llevada por Bamba acabó con una vaselina desde lejos que superó a Nacho y entró por la escuadra. Ya en el 94, el Ceares recortó distancias con un centro de Héctor al área que, tras un barullo en la zona pequeña, Samu empujó a la red.

Derrota injusta del Ceares, que fue mejor en la primera parte, pero en la segunda dos errores y un bajón en el juego acabaron por certificar la derrota.

El Cova impone su condición de líder en Santa Cruz

GIJÓN INDUSTRIAL, 1-COVADONGA, 3 Industrial: Raúl (1), Quintin (1), Rueda (1), Peña (1), Kiku (1), Illán (1), Borja Prieto (1), Héctor (1), Álvaro (1), Gonzalo (1) y Chery (1). Cambios: Mauro (1) por Kiku, min.57. Del Río (1) por Héctor, min.57. Isra (1) por Joaquín Peña, min.57. Adri (1) por Chery, min.79. Néstor (1) por Illán, min.79. CD Covadonga: Aramburu (1), Trabanco (2), Pablo (1), Guille (3), Secades (2), Iván (1), Pablo Secades (1), David (1), Xurde (1), Bauti (2) y Miguel (1). Cambios: Aitor Elena (1) por Trabanco, min.61. Marqueta (1) por Xurde, min.61. Morilla por Bauti, min.68. Fer Ballester (s.c.) por Pablo, min.82. Mario (s.c.) por Iván, min.82. Goles: 0-1, min 8: Bauti. 0-2, min 20: Guille. 0-3, min 47: Guille. 1-3, min 93: Isra. Árbitro: González Avelino (Nalón). Amonestó a los locales Joaquín Peña, Héctor y Chery, y a Secades, Xurde y Buru. Santa Cruz: unos 250 espectadores.

Mon Cano, Gijón

El Covadonga impuso su condición de líder en Santa Cruz para superar al Gijón Industrial, que seguirá colista una semana más. El encuentro fue un monólogo de los visitantes desde el inicio y el resultado final fue hasta corto para lo visto sobre el césped. A las primeras de cambio, Bauti aprovechó un buen envío al espacio para batir a Raúl y adelantar al Cova, que no tardaría en ampliar la ventaja a través de Guille.

Los locales aguantaron hasta el descanso, pero en la reanudación Guille definió muy bien para dejar visto para sentencia el choque. La recta final estuvo animada, con un penalti fallado por parte del Indus y un disparo al palo del Cova, pero fue el conjunto gijonés el que maquilló el resultado con el tanto de Isra.

Guille da la victoria al Colunga ante un buen L’Entregu

COLUNGA, 2-L’ENTREGU, 1 Colunga: Pablo (2); Nacho (2), Rodri (2), Abel (3), Jandro (3), Pedregal (3), Nico (2), Blanco (2), Miguel (2), Abraham (2) y Pedro (2). Cambios: Saúl (1) por Nico, min. 61. David (1) por Abraham, min. 69. Guille (2) por Pedro, min. 82. Jiménez (1) por Pedregal, min. 82. L’Entregu: Gonzalo (2);_Pablo (2), Cristian_Ferreiro (2), Cristian (2), Pereira (1), Borja Vicente (1), Pacoli (2), Leyder (2), Marino (1), Álvaro (1) y Nacho (1). Cambios: Jorge Somiedo (1) por Pablo, min. 46. Meana por Nacho, min. 56. Alberto (2) por Cristian, min. 56. Goles:_1-0, min. 14:_Pedregal. 1-1, min. 78:_Alberto. 2-1, min. 86:_Guille. Árbitro: Villa Martín (Gijón). Amonestó a los locales Rodri, Pedro, Saúl y Jiménez, y a los visitantes Cristian, Leyder, Cristian Ferreiro y Gonzalo. Santianes: Buena entrada.

Manolo, Colunga

Un gol de Guille dio la victoria al Colunga en un gran partido ante L’Entregu, con dos equipos con mucho fútbol. Se adelantó el Colunga por medio de Pedregal, en una gran jugada. Empató L’Entregu en la segunda parte por medio de Alberto, pero llegó a tiempo Guille para dar tres puntos más al Colunga.

Empate insuficiente para Mosconia y Sporting Atlético

Ambos equipos se alejan del liderato tras un encuentro trabado en el que Brito y Oyón pusieron los golesn | Cristian Muñiz fue trasladado al HUCA tras un choque

MOSCONIA, 1-SPORTING ATLÉTICO, 1 CD Mosconia: Víctor (2), Berlanga (2), Morcillo (2), Borja Alonso (2), Cristian Muñiz (2), Nico Arce (2), Aitor Brito (2), Dani Palacio (2), Pablo Espina (2), Jandrín (2) y Juan Quirós (2). Cambios: Javi Campomanes (2) por Brito, min.75. Carlos Cid (2) por Alonso, min.75. Isma Fagir (2) por Arce, min.83. Pere (s.c.) por Muniz, min.88. Sporting Atlético: Mario Ordóñez (3), Kevin Picón (1), Pierre Mbemba (2), Pablo Sánchez (1), Carlos Hernández (2), Joshua Mancha (1), Enol Prendes (1), Álex Oyón (2), Manu Rodríguez (2), Diego Álvarez (2) y Marcos Fernández (1). Cambios: Ferreres (1) por Mancha, min.45. Yosmel (1) por Enol Prendes. Samu Montes (1) por Oyón, min.66. Loki (1) por Marcos Fernández, min.66. Goles: 1-0, min 4: Aitor Brito. 1-1, min 49: Álex Oyón. Árbitro: Aspra Fernández (Oviedo). Expulsó de forma directa a Berlanga. Amonestó a los locales Morcillo y Palacio, y a los visitantes Mbemba y Manu Rodríguez. Marqués de la Vega de Anzo: Unos 400 espectadores.

N. L., Grado

Partido bastante trabado en el Marqués de la Vega de Anzo. Un empate que sabe a poco a Mosconia y Sporting Atlético, que se alejan aún más del liderato, a cinco y nueve puntos, respectivamente.

Los locales salieron bien al encuentro y a las primeras de cambio dieron el primer zarpazo. Tras un buen pase filtrado, Aitor Brito puso por delante al Mosconia a los cuatro minutos de juego. El Sporting Atlético, que acumula ya cinco partidos consecutivos sin ganar, se quedó tocado y pudo recibir el segundo cuando Juan Quirós se quedó mano a mano ante Mario Ordóñez, pero el meta rojiblanco lo evitó.

El equipo de Samu Baños arrancó mucho mejor el segundo tiempo y pronto lo aprovechó. En una acción muy embarullada dentro del área, Álex Oyón puso las tablas. A partir de esa acción, los visitantes se hicieron con el dominio territorial, pero las ocasiones más claras fueron para el Mosconia a la contra, que se encontró constantemente ante un muro llamado Mario Ordóñez.

La nota negativa del encuentro la dejó Cristian Muñiz, que se llevó un fuerte golpe y se fue en ambulancia. El futbolista, que está consciente, fue trasladado al HUCA. Debido a esa desafortunada acción, el encuentro se prolongó 10 minutos más, pero ninguno fue capaz de aprovecharlo.

El Llanera sigue en el pelotón de cabeza

Romaric da la victoria al equipo de Chuchi Collado ante un Siero que le plantó cara

SIERO, 1-LLANERA, 2 Siero: Aitor (2);_Donate (2), Aitor Ferrero (2), Álex Blanco (2), Martín (1), Nacho (1), Gamarra (1), José Santullano (2), Carlos (1), Vigil (1) y Noé (2). Cambios:_Juan (1) por Carlos, min. 46. Dani (1) por Vigil, min. 77. Riki_(1) por José Santullano, min. 77. Robert (1) por Martín, min. 77. Medori (1) por Aitor Ferrero, min. 83. Llanera: Javi Benítez (1);_Mikel Busto (1), Otia (1), Traoré (2), Izan (1), Robert (1), Viti (2), Collado (1), Romaric (2), Álex Solís (1) y Mathieu (2). Cambios:_Estébanez (1) por Robert, min. 44. Guille (1) por Izan, min. 60. Pedro Soler (1) por Álex Solís, min. 60. Dominique (1) por Collado, min. 83. Goles: 1-0, min. 14:_Donate. 1-1, min. 26:_Mathieu, de penalti. 1-2, min. 61:_Romaric. Árbitro: Hernández Cortina (Gijón). Expulsó al segundo entrenador local. Amonestó por el Siero a Noé, y por el Llanera a Izan y Estébanez. El Bayu: Unos 500 espectadores.

Jaime Río, Pola de Siero

El partido lo dominó el Llanera, pero en la primera apenas tuvo ocasiones. El Siero, por su parte, salió con tres centrales para tratar de estar seguro atrás y esperar para salir a la contra. Un plan que funcionó al principio, cuando llegaron a adelantarse en una jugada a balón parado que remató Hugo Donate de cabeza. En ese tramo de partido, salvo un disparo a puerta, el Llanera no había hecho apenas ocasiones de gol.

El Llanera llegó en la acción más polémica del partido:_un penalti cuando el balón le da a Álex Blanco, según el jugador en el pecho, pero el colegiado consideró que le dio en la mano y señaló la pena máxima. La afición y los jugadores locales protestaron mucho esa acción, que provocó el tanto del empate del_Siero tras el lanzamiento de Mathieu.

Desde el tanto del empate al descanso, el Llanera tuvo el control, pero el partido estuvo muy tranquilo, sin ocasiones en ninguna de las dos porterías.

Tras el descanso, el Llanera dio un paso adelante y el Siero empezó a sufrir. Hasta que llegó el gol de la victoria del_Llanera, el Siero apenas salió de su campo y fue dominado por su rival. El tanto llegó tras un barullo en el área después de un córner que despeja el Siero, pero da en un compañero y vuelve al balón al área, apareciendo Romaric para rematar a gol.

El Siero reaccionó tras el gol, haciendo cambios. Antes, tuvo una ocasión el Llanera un minuto después de su segundo gol en una jugada que se quedó solo Guille delante del portero y la echo fuera. A partir de ahí, el Siero se hizo con el balón, llegó por banda y empezó a colgar balones. Tuvo tres tiros a puerta, pero el Llanera tiró de experiencia y oficio para solventar las acciones con solidez. Eso le sirvió al equipo de Posada de Llanera para sumar tres puntos y seguir en la zona alta de la clasificación. El Siero, por su parte, baja a la zona de descenso tras esta derrota.

Praviano y San Martín, sin pólvora, empatan a cero

PRAVIANO, 0-SAN MARTÍN, 0 CD Praviano: Ali (2), Mateo (2), Gabancho (2), Oriol (2), Dani Lara (2), Iza (2), Juan (2), Musa (2), Fer Villar (2), Beberide (2), Argüelles (2). Cambios: Del Oso (2) por Musa, min.46, Tomás (2) por Gabancho, min.67. Pastur (2) por Iza, min.67. Alecs (2) por Argüelles, min.74. Carlos (s.c.) por Oriol, min.78. EI San Martín: Ordóñez (2), Vega 2, Camblor (2), García (2), David (2), Cigales (2), Yago (2), Pimentao (2), Macía (2), Biforcos (2), Terradillos (2). Cambios: Jairo Santos (2) por Pimentao, min.61. Varela (s.c.) por Yago, min.78. Revuelta (s.c.) por Cigales, min.78. Árbitro: Jonathan Martos Amor (Avilés). Amonestó al local Pastur y a los visitantes Yago y Ordóñez. Santa Catalina: Unos 250 espectadores.

Nacho Fernández, Pravia

Praviano y San Martín firmaron las tablas en el encuentro disputado en Santa Catalina. El choque se caracterizó por la igualdad, la falta de acierto en los metros finales y un ritmo que apenas permitió ocasiones claras para ninguno de los dos equipos.

El Praviano, pese a intentarlo con mayor insistencia, no logró traducir su dominio en peligro real, mientras que el San Martín se mantuvo sólido en defensa, apostando por el orden táctico y las transiciones rápidas que tampoco llegaron a concretarse.

Los técnicos movieron el banquillo buscando cambiar la dinámica del encuentro, pero los revulsivos tampoco alteraron el guion de un partido muy plano que se quedó sin goles. Con este empate, ambos equipos suman un punto que sabe a poco, El cuadro local pasará la semana en la undécima plaza, mientras que el San Martín se queda a un punto del play-off.

Un golazo de Monasterio resucita al Tuilla en El Candín

TUILLA, 1-LENENSE, 0 Tuilla: Guillermo (2);_Vallaure (2), Guti (3), Miloud (3), Sergio González (2), Sergio (2), Naya (2), Rober (2), Monasterio (3), Kang (2) y Mariscal (2). Cambios:_sin sustituciones. Lenense: Enzo (2);_Zielinski (2), Blanco Roces (2), Merayo (2), Pérez Carreño (1), Carreño Prieto (1), Rubio García (2), Naredo (3), Dani Suárez (3), Rodríguez Malo (2) y Jallow (1). Cambios:_Pelayo Paíno (1) por Zielinski, min. 70. Delgado Prieto (2) por Pérez Carreño, min. 70. Rayes Cuevas (1) por Rodríguez Malo, min. 70. Alejandro Abril (s.c.) por Blanco Roces, min. 87. Simón_Rodríguez (s.c.) por Jallow, min. 87. El gol: 1-0, min. 25:_Monasterio. Árbitro:_González Cueto (Avilés). Amonestó por el conjunto local a Miloud, y por el Lenense a Naredo y Rodríguez Malo. El_Candín: unos 350 espectadores, con presencia de afición visitante.

C. San Miguel, Tuilla

El Tuilla gana después de cinco jornadas sin hacerlo en un partido muy intenso por parte de los dos equipos. Una victoria que necesitaba el conjunto de El_Candín, metido en una zona complicada de la clasificación.

El equipo local llevó el peso del partido, con Monasterio, Naya y Sergio tomando la responsabilidad ofensiva. Por parte del Lenense, Naredo y Daniel Suárez fueron los más incisivos.

El tanto que dio la victoria al Tuilla fue un golazo espectacular. Monasterio recoge el balón en el centro del campo y tira con la zurda desde más de 40 metros al ver al portero adelantado. El balón pasa por encima de Enzo y entra en la portería.

A partir de ahí, el Lenense cierra filas para evitar recibir otro gol y el Tuilla trata de sentenciar, sin conseguirlo.