Marques Townes, un soplo de aire fresco para el Alimerka Oviedo Baloncesto

El Alimerka Oviedo respiró tranquilo el sábado, sobre todo por ganar al Tizona Burgos y sumar su primera victoria de la temporada en Primera FEB (93-80 ante el Tizona Burgos), pero también por ver que por fin se ha resuelto el fichaje de esa última pieza que debe redondear la plantilla. Marques Townes, que llevaba solo cuatro entrenamientos con el equipo azul antes del partido, fue el segundo que más jugó (27 minutos, solo por debajo de los 29 de Lobaco) y el segundo más valorado del equipo, con 16 créditos sumados gracias a sus 16 puntos, 2 rebotes y 6 asistencias.

Mucho más que sus cifras

Más allá de sus cifras, el partido de Townes dio la tranquilidad de ver a un jugador con talento y físico para competir en esta liga, que se sintió cómodo ocupando la posición de base y que además es un buen defensor. Tendrá días menos inspirados que el del sábado ante los 4.182 espectadores que acudieron a ver al OCB al Palacio de los Deportes, pero hasta en partidos en los que brille menos será importante para ampliar una rotación que, con la ausencia por lesión de Longarela, se había quedado demasiado corta.

Otro manejador

Con Townes, el equipo tiene a tres jugadores que pueden llevar la manija del equipo: Dan Duscak, el base más puro del equipo; Greg Parham, que está sufriendo mucho en esa faceta en los últimos partidos; y el propio Townes, que ante Tizona se sintió muy cómodo. Esa mayor solvencia en la dirección dio equilibrio al equipo de Javi Rodríguez, que tuvo capacidad para esperar el momento en el que aparecieron los tiradores para finiquitar un duelo en el que siempre funcionó en defensa.

Javi Rodríguez habla con su segundo entrenador, Mikel Ereño, durante el Alimerka Oviedo Baloncesto-Tizona Burgos / Fernando Rodríguez

La aparición de Calvin Hermanson

El protagonista en esos minutos en los que todo empezó a entrar fue otro, Calvin Hermanson, cuyo partido fue otra gran noticia para el Alimerka Oviedo en una victoria muy importante para el conjunto asturiano. La exhibición del estadounidense, que apenas había aparecido en la primera mitad, fue de las que dejan huella. Metió triples de todos los colores, algunos con el defensor encima, desesperando a los rivales y generando espacio para sus compañeros.

Es lo que se esperaba de Hermanson, que acabó el partido ante el Tizona Burgos con 25 puntos, redimiéndose del encuentro ante el Caesa Cartagena, en el que no encontró ese golpe de muñeca y en el que el conjunto de Oviedo acabó perdiendo a pesar de haber estado por delante en el marcador casi todo el partido.

Los interiores, también bien

También los interiores dieron un paso adelante, con un Alonso Faure que rindió a un gran nivel, con un sólido Nwaokorie, un Shelist que aportó pero que se vio limitado por las faltas y un Cosialls en el que siempre se puede confiar.