Nuevo triunfo del Grupo, que se sitúa en la zona alta
El Grupo Covadonga de Primera Nacional masculina mostró su gran momento de forma imponiéndose en la pista del Universidad de León Ademar (28-33). No fue bueno el inicio de los gijoneses, que perdían 7-3 a los 11 minutos, pero una reacción fulgurante les dio impulso antes del descanso (12-18). En la segunda parte los grupistas no sufrieron. Jorge Lema marcó 8 goles.
