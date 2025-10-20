Primer punto de la campaña para el Telecable masculino

El Telecable sumó el primer punto de la temporada en la OK Bronce masculina al empatar en la pista del Rochapea (7-7). Ganó el Roller al Traviesas (5-10) y perdieron el Booling (2-4 ante el Ordes) y el Mieres (5-3 ante el Lubiáns). En OK Plata Femenina, derrotas del Patinalón (1-3 frente al Raspeig) y el Roller (2-7 ante el Alcalá).