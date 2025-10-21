La AD Novares de Oviedo asciende a Segunda División de patinaje de velocidad
El equipo femenino absoluto acabó segundo en Tercera y logró subir de categoría
A. L.
La Asociación Deportiva Novares, de Oviedo, cerró la temporada con la gran alegría de que su equipo femenino absoluto, de Tercera División, logró el ascenso a Segunda tras una gran actuación el pasado fin de semana que le permitió acabar en segunda posición y subir.
Además de este éxito, el club ovetense se proclamó campeón de Asturias, con un total de 69 medallas en las diferentes pruebas. A nivel nacional, los patinadores Yoel Álvarez, Lluna de los Bueis y Noa Casado fueron protagonistas con una gran actuación en los campeonatos de España, donde el club consiguió nueve medallas.
Además, en la Liga Nacional sub-15, el conjunto masculino logró un segundo puesto, mientras que el equipo femenino alcanzó la tercera posición, logrando así podio en ambas categorías en División de Honor.
También en el plano internacional, Novares ha dejado su huella al conseguir trece medallas en las Copas de Europa celebradas en Gijón, Lagos (Portugal) y Ostende (Bélgica), de la mano de Yoel Álvarez, Lluna de los Bueis y Llara Menéndez. Otro logro destacado de la temporada es la participación de Sofía Ortiz en el Mundial celebrado en China en septiembre con la selección paraguaya.
Y todo ello a pesar del problema con las instalaciones en Oviedo los últimos cuatro meses, lo que les obligó a entrenarse en diferentes puntos de Asturias, como Gijón y Grado.
