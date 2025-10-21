Alba Cueva nunca se cansa de adelantar: la asturiana ha sido escogida como una de las grandes promesas mundiales del automovilismo

Rubén Cueva, el padre de Alba, una de las tres pilotos en todo el planeta que fueron seleccionadas por su talento para la F1 Academy, sabe que todo es muy complejo en este mundo, que hacen falta muchos recursos para seguir cumpliendo sueños y alcanzando retos. Le importa, pero igual que sabe de la dificultad conoce la ilusión de su hija: "Está muy motivada, le gusta mucho, nunca se cansa".

Compitiendo en la Champions of the Future Academy

Esta noreñense, de 12 años, comenzó a correr este año las pruebas de la Champions of the Future Academy, en la que lleva cuatro carreras, yendo la decimoquinta clasificada entre las 43 participantes. "Hay mucho nivel y no tenemos los medios para entrenar y correr todo lo que nos gustaría, pero los resultados están siendo buenos", explica Rubén. En estos momentos, Alba se está preparando para las dos últimas carreras, que son en Dubái y Abu Dabi. Dentro de esa preparación ganó la última carrera del campeonato de Galicia y corrió la semana pasada los campeonatos de Castilla y León, donde también ganó. "Es una de las competiciones más importante del norte de España", explica Rubén.

Apoyos imprescindibles

El apoyo de haber entrado en la F1 Academy supone alrededor del 30% del coste de las seis pruebas que tiene que correr: "Inscripción, viajes, materiales, kart...", cita el padre de la piloto, que agradece el apoyo, "sin el que no podríamos sufragar esto", de las empresas Seresco y Tano del Pino. El año que viene a Alba le tocará subir un escalón, pasando a junior, lo que supone "un kart más potente, vas creciendo y también lo hace el coste". Espera que siga bajo el paraguas de la F1 Academy, algo que considera "probable".

La noreñense Alba Cueva: el futuro del automovilismo asturiano se entrena en Llanera /

Compaginando estudios y deporte

Los estudios los va llevando, a pesar de que ya está en el instituto y se tiene que pasar muchos días fuera: "Con esto de Dubái y Abu Dabi va a estar 16 días fuera, para mí lo primero son los estudios, hemos hablado con los profesores y ella lo va llevando". El final de la Champions of the Future Academy será muy especial, puesto que coincidirá con la prueba de F1 de Abu Dabi: "Ellos corren lunes, martes y miércoles y el jueves empieza la F1 y se quedan como invitados". Un premio enorme para esta noreñense que se entrena en el circuito Fernando Alonso y que hace sentirse "muy orgulloso" a un padre que está dispuesto a todo para que su hija siga adelantando a todo gas.