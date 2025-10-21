¿Qué dilema comparten el entrenador del Avilés Dani Vidal y el del Barcelona Hansi Flick?

Dani Vidal tiene un dilema con la delantera del Avilés. Debe elegir entre dos jugadores, Javi Cueto y Raúl Rubio, que le ofrecen cosas diferentes. El primero es más eficaz de cara a gol, pero lo es sobre todo cuando sale desde el banquillo. De hecho, sus cuatro goles los consiguió saliendo de suplente. Rubio, sin embargo, aún no ha visto puerta, pero su trabajo presionando y desgastando a la defensa rival es también muy positivo para el Avilés.

Titular ante el Talavera

Ante el Talavera, Dani Vidal dio la titularidad a Javi Cueto y en esta ocasión el que fuera héroe en la espectacular remontada (3-2) ante el Bilbao Athletic, en la que logró dos goles; autor del tanto de la victoria en la locura que fue el partido que ganaron al Guadalajara (3-4); y también del que les dio la victoria ante el Zamora en el descuento (2-3) no vio puerta. Abandonó el campo en el minuto 56 y en su lugar entró Rubio.

Esto puede llevar a cambiar el plan a Dani Vidal

Todos estos datos pueden llevar a Dani Vidal a plantearse si la situación ideal es la de sacar primero a Raúl Rubio, que haga ese trabajo incansable presionando a la defensa rival, y dar a Javi Cueto los finales de partido, sobre todo cuando el marcador no sea favorable, para que el asturiano, con un olfato goleador privilegiado, se aproveche de la fatiga del rival para decantar el encuentro del lado blanquiazul.

Lo mismo que le pasa a Flick

Algo similar, salvando las distancias, a lo que le sucede al entrenador del Barcelona Hansi Flick con Robert Lewandowski y Ferrán Torres. El polaco, saliendo desde el banquillo, le está dando muy buen rendimiento al técnico alemán, que también valora muy positivamente la labor y el trabajo que realiza Ferrán Torres saliendo desde el inicio.