¡Gaitas para celebrar un touchdown en la NFL! Un asturiano pone patas arriba al estadio de los Dallas Cowboys

El fútbol americano es prácticamente una religión en Estados Unidos. Un deporte que tiene en la "Super Bowl" su misa mayor. Y ahí, en un ambiente muy americano, brilla una estrella que hace sonar las gaitas asturianas, o algo similar, cuando logras un "touchdown". Así pasó en el partido que enfrentó a los Dallas Cowboys y a los Washington Commanders, donde un jugador con orígenes en el Principado provocó que los comentaristas se acordaran de Asturias.

"Mira a tu paisano, Jake Ferguson, que baila, el número 87, con la bandera de España en el casco por sus orígenes asturianos, por su bisabuelo. Sonando AC/DC, eso es, las gaitas asturianas, se las pusieron", decía el comentarista de DAZN al celebrar el segundo touchdown de la noche para el equipo de Dallas. Esa asturianía de Ferguson vienen de Ranón (Soto del Barco), de donde se marchó su bisabuelo hacia Estados Unidos.

AQUÍ ESTÁ EXPLICADO EL VÍNCULO FAMILIAR DE JAKE FERGUSON CON ASTURIAS

Ese momento en el que las gaitas se pusieron a sonar en honor de Ferguson llegó en el tercer cuarto del partido que Dallas acabó ganando por 44-22 el pasado domingo, cuando Ferguson atrapó un pase de Dak Prescott en la zona de anotación para hacer su segundo touchdown de la noche. Mientras los jugadores del equipo local celebraban la anotación, de fondo, entre el barullo de un público que abarrotaba el AT&T Stadium, se empezó a escuchar una breve melodía de gaitas.

Esta referencia se debía a Asturias y a los orígenes del héroe del equipo estadounidense, que se siente muy orgulloso de esos orígenes, como queda patente con la bandera de España que lleva en su casco. Una asturianía que lleva un deporte tan alejado como el fútbol americano nada menos que a Ranón.