El sábado pasado se celebró el VI Curso Oracional de Nihon Taijitsu en las instalaciones del Oviedo-Sport. Estuvieron el maestro Agustín Martín Zazo, 8.º dan y director Técnico Nacional, junto con el director Nacional del departamento, A. Pablo Gutiérrez Serna, y el director del departamento regional en la Federación Asturiana de Kárate y Deportes Adaptados, Javier Peláez González.

José Manuel Navarro recibe el 7º dan en el Oviedo-Sport

Se trabajaron por la mañana los sutemis para 3.º dan y, tras un receso para la comida de hermandad, se pasó a la tarde, comenzando con la entrega por parte del director nacional y, de manos del director regional, a hacer la entrega oficial del diploma de 7.º dan a José Manuel Navarro Iglesias, para continuar con un trabajo de aplicaciones variadas sobre los agarres de base,donde los asistentes tuvieron la oportunidad de investigar sobre respuestas variadas de atemi, controles, luxaciones y proyecciones.

Para finalizar, el director nacional A. Pablo (6.º dan) y su compañero Pedro Recuero (4.º dan) hicieron trabajos de blocajes y respuesta rápida de atemi y controles enfatizando en el Kuzushi(desequilibrio). Se finalizó con entrega de diplomas de asistencia a los presentes y un detalle de recuerdo para el maestro Agustín Martín.