El Villa de Avilés, "un orgullo" que dura 25 años

La presentación del torneo Villa de Avilés de judo fue muy especial en esta ocasión. Y es que se cumplen 25 años desde que echó a andar un torneo que se ha convertido en una referencia a nivel nacional y también desde la creación del club que lo organiza, el Judo Club Avilés. Tiempo suficiente para hacer balance y para emocionarse, como le sucedió al director técnico del club, Carlos Fernández, cuando se refirió a ese cuarto de siglo que llevan trabajando para sacar adelante una competición que reúne en la ciudad a miles de personas alrededor de este deporte.

El Complejo Deportivo El Quirinal acoge una cita que congrega a 1.800 judokas y moviliza a unas 7.000 personas. Gente que procede no solo de España, sino que llega también de países como Estados Unidos, Costa Rica, Inglaterra, Portugal y Escocia.

Durante la presentación, Carlos Fernández reconoció que "poder decir que hemos llegado a los 25 años de torneo solo puede llenarnos de orgullo; cuando echo la vista atrás y pienso todo lo que ha hecho mi equipo me parece increíble", añadió visiblemente emocionado. En el acto se proyectó un vídeo en el que se expusieron los datos de este torneo y lo que ha supuesto para Avilés en los 24 años que se lleva celebrando: han pasado 13.750 judokas de categoría cadete, 10.000 infantiles, 5.500 juniors y un total de 257 equipos. A todo eso hay que sumar los 1.000 árbitros que han estado presentes en el torneo de Avilés o, por poner un ejemplo de la magnitud que alcanza el torneo, las más de 125.000 pernoctaciones que ha traído a la ciudad.

En cuanto al impacto mediático, la organización pone cifras en redes sociales: más de 120.000 reproducciones en Instagram y 22.500 "likes", cerca de 50.000 reproducciones en Facebook y por encima de los 22.000 "likes" y más de 82.000 reproducciones en la retransmisión del torneo en Youtube en los dos últimos años.

Con respecto al torneo de este fin de semana, en la presentación se expuso que está en cifras similares a las de los años anteriores. A los 1.800 judokas se suman 200 entrenadores. Estarán presentes deportistas y clubes de todas las comunidades autónomas de España y en cuanto a la participación extranjera Carlos Fernández apuntó que les hace "ilusión que los equipos de Miami regresen al Villa, pero la misma que ver a nuestros compañeros portugueses o escoceses". Y en todos los casos con un objetivo claro: "Que todo aquel que venga al Villa se sienta en casa. No hay mayor orgullo que ese".

En la presentación también se confirmó que el presidente del Principado, Adrián Barbón, estará, como hizo en 2022 y 2023, para ver la final de la Copa España infantil. Un acto en el que estuvieron presentes, entre otros, el alcalde de Castrillón Eloy Alonso, la de Avilés Mariví Monteserín, el presidente de la Cámara de Comercio de Avilés Daniel González, el concejal de Deportes Juan Carlos Guerrero y el presidente de la Federación Asturiana de Judo y Deportes Asociados José Ramón Maseda.