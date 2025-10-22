El Alimerka Oviedo Baloncesto se baja de la Copa tras caer frente a Obradoiro en un entretenido partido (76-82)

El Alimerka Oviedo Baloncesto se despide de la Copa España tras caer por 76-82 en el Palacio de los Deportes frente un equipazo, el Obradoiro, que tuvo que emplearse a fondo para reponerse al gran tercer cuarto del equipo asturiano. A 6:34 minutos del final, el equipo de Oviedo ganaba por ocho puntos (71-63), dando la sensación de que podía llevarse el choque. Los rebotes ofensivos y el desacierto impidieron a los de Javi Rodríguez culminar un partido en el que jugaron muy bien en algunos momentos.

Demasiada anotación del Obradoiro

La clave estuvo en la defensa, en el momento en el que negó los tiros a jugadores como Barcello y Barrueta, que pueden finiquitar un partido si cogen una buena racha. Estuvo cómodo el Obra en la primera parte, sobre todo en el primer cuarto, que ganó por 27-32, y amplió aún más su ventaja en el segundo, llevando el partido al descanso con una renta de once puntos (42-53) que presagiaba una victoria cómodo.

Un paso adelante en defensa

Pero el Oviedo, liderado en defensa por un sensacional Lobaco, apretó los dientes y empezó a hacer muchas cosas bien. De pronto, el Obra dejó de estar cómodo, de atacar con fluidez, y el dueño del partido fue Oviedo, dirigido por un gran Marques Townes, líder en esa faceta ante la ausencia por precaución de Dan Duscak. Vaya fichaje ha hecho el equipo de Javi Rodríguez y que importante está siendo su llegada.

Al último cuarto uno abajo

Dejó el OCB en diez puntos a Obradoiro en el tercer cuarto y se fue al último solo uno abajo (62-63). En el inicio de ese último parcial todo parecía seguir fluyendo de manera positiva para Oviedo, que se puso por delante con un triple del canterano Jorge Arias (65-63), otro que tuvo un día muy inspirado y que no se arrugó por el nivel y el palmarés de los jugadores que tenía enfrente.

Jugando a gran nivel

Una canasta de Nwaokorie dio la máxima renta del partido al OCB (71-63), pero ahí, tras el tiempo muerto de Epi, el partido empezó a cambiar. Quizás le faltaron patas al equipo de Oviedo, lo que provocó que se le escaparan rebotes en defensa fundamentales, o quizás no tuvo manera de parar a Felipe dos Anjos, exjugador del OCB que ha crecido mucho y que uno de los pívots más determinantes de la Liga. Un jugador que dio mucho a Oviedo en su día y al que la afición azul aprecia mucho.

Un final para olvidar

El parcial fue de 0-10 (71-73) para el equipo gallego, con un OCB que perdió el rumbo en ataque y que, cediendo rebotes, empezó a defender peor. No tuvo capacidad de reacción el OCB en los últimos compases del partido y será Obradoiro el que juegue los octavos de la Copa España. Toca centrarse en la Liga, en la que el Oviedo tiene el domingo (18:00 horas) ante el Palmer Basket Palma Mallorca un duelo determinante.