El Alimerka Oviedo Baloncesto, de Copa contra el Obradoiro en el Palacio

La Copa España comienza hoy para los equipos de Primera FEB con una eliminatoria de dieciseisavos de final, a partido único, en la que el Alimerka Oviedo Baloncesto se las verá (19:00 horas) con un complicado rival, el Monbus Obradoiro, uno de los proyectos que aspira a dar el salto a la ACB. El conjunto asturiano tendrá a su favor que el encuentro se disputa en el Palacio de los Deportes, ante su público y en el mismo escenario en el que el pasado sábado sumó su primera victoria de la temporada en Liga frente al Tizona Burgos (93-80).

Un precedente en pretemporada

El Obradoiro, equipo al que los de Javi Rodríguez ganaron (74-70) en un partido de pretemporada, comenzó mal el curso, con dos derrotas, pero se ha ido entonando y demostrando que cuenta con una plantilla de mucho talento. Entre los más destacados del equipo gallego está un exjugador del Oviedo Baloncesto, Felipe dos Anjos, que en la pasada jornada de Liga fue el más valorado, con 17 puntos y 10 rebotes, en la victoria de Obradoiro a Melilla (79-59).

Alonso Grela, un asturiano a seguir

También será una buena oportunidad para ver en directo al base asturiano Alonso Grela, canterano del equipo gallego que esta temporada ha pasado a formar parte del primero equipo.

Javi Rodríguez durante el partido del Alimerka Oviedo Baloncesto ante el Tizona Burgos / Fernando Rodríguez

En cuanto al Alimerka, el equipo llega después de haber disipado algunas de las dudas que habían surgido tras comenzar el curso con tres derrotas. La buena actuación del último fichaje, Marques Townes, y el rendimiento que ofreció Calvin Hermanson, otra de las apuestas importantes, unido al alto nivel que ofreció el resto del equipo, invitan a ser optimistas de cara a una temporada en la que la mayor victoria está siendo la cantidad de público que sigue al equipo en el Palacio.

London Johnson, a la NCAA.

El jugador London Johnson, que fichó esta temporada por el Alimerka Oviedo pero no llegó a debutar, ha sido anunciado por los Louisville Cardinals, equipo de la NCAA, para la próxima temporada. El escolta estadounidense, con pasaporte jamaicano, llegó a Oviedo a sustituir a Brycen Goodine, pero unos problemas físicos le impidieron debutar y al final club y jugador llegaron a un acuerdo para desvincularse. Johnson probará ahora en la Liga universitaria, por la que no había pasado, yendo directamente del instituto a la G-League.