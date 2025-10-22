Otra buena noticia para el ciclismo asturiano: el combativo Sinuhé Fernández renueva un año por el Burgos Burpellete BH
El ovetense, de 25 años, debutó esta temporada en la Vuelta a España
R. M. / Efe
El asturiano Sinuhé Fernández, de 25 años, seguirá vinculado al Burgos Burpellet BH en 2026, integrando por tercera temporada la escuadra castellana. A sus 25 años, el ciclista ovetense amplía contrato tras una destacada campaña en la que se estrenó en la Vuelta a España y demostró su combatividad con ocho fugas a lo largo del año, consolidándose como un gregario fiable, escalador sólido y corredor ofensivo.
Durante el año destacó en pruebas como la Volta a la Comunitat Valenciana, la Itzulia Basque Country o el Giro de los Apeninos, y cerró la temporada con un premio de la montaña en el Giro de Emilia y un triunfo en los sprints especiales del Trofeo Tessile & Moda.
"Estoy bastante contento con mi año 2025. Me he consolidado como un corredor que ayuda a sus compañeros y que intenta luchar las fugas. Espero seguir mejorando en 2026 y mantenerme combativo. Doy las gracias al Burgos Burpellet BH por confiar un año más en mí", ha expresado el corredor en declaraciones ofrecidas por el Burgos BH.
Son siete los profesionales asturianos del ciclismo: Samuel Fernández Heres, nuevo fichaje del Euskaltel; el otro Samuel Fernández (Caja Rural-Seguros RGA), Iván García Cortina y Pelayo Sánchez (Movistar), Sinuhé Fernández y Hugo de la Calle (Burgos Burpellet-BH) y Alicia González (Saint Michel-Preference home-Auber93). En 2027 se les unirá Benjamín Noval con el Ineos Grenadiers.
- Quienes hayan trabajado menos de 25 años serán beneficiados por la Seguridad Social con años de cotización sin trabajar para que la cuantía de la pensión no se vea perjudicada
- Brutal agresión a un policía gijonés al socorrer a una joven a la que estaban manoseando dos hombres en una discoteca de Oviedo
- Un oso arrasa el colmenar del líder del PP asturiano en Cangas del Narcea: 'Sabía que este día podía llegar
- Fallece un trabajador en una ganadería gozoniega tras caer de una altura de siete metros
- Juan Gutiérrez Nieto, el empresario que fue niño churrero en Asturias: 'En La Pereda vivimos en una cuadra, echaron a los cerdos para que entráramos
- Por qué Asturias ha tenido mucho que ver en la propuesta de Pedro Sánchez para acabar con el cambio horario
- Las personas que vivan con personas mayores de 65 años se beneficiarán con un pago de Hacienda de 1.150 euros
- Así afectará la nueva borrasca a Asturias: lluvia y fuertes rachas de viento (pero sigue el calor)