Otra buena noticia para el ciclismo asturiano: el combativo Sinuhé Fernández renueva un año por el Burgos Burpellete BH

El asturiano Sinuhé Fernández, de 25 años, seguirá vinculado al Burgos Burpellet BH en 2026, integrando por tercera temporada la escuadra castellana. A sus 25 años, el ciclista ovetense amplía contrato tras una destacada campaña en la que se estrenó en la Vuelta a España y demostró su combatividad con ocho fugas a lo largo del año, consolidándose como un gregario fiable, escalador sólido y corredor ofensivo.

Por la izquierda, Samuel Fernández, Iván García Cortina, Hugo de la Calle, Eduardo Pérez-Landaluce, Sinuhé Fernández y, haciendo una foto para conmemorar el encuentro. CICLISMO. CICLISTAS PROFESIONALES ASTURIANOS. BUEÑO / Roberto Menéndez

Durante el año destacó en pruebas como la Volta a la Comunitat Valenciana, la Itzulia Basque Country o el Giro de los Apeninos, y cerró la temporada con un premio de la montaña en el Giro de Emilia y un triunfo en los sprints especiales del Trofeo Tessile & Moda.

"Estoy bastante contento con mi año 2025. Me he consolidado como un corredor que ayuda a sus compañeros y que intenta luchar las fugas. Espero seguir mejorando en 2026 y mantenerme combativo. Doy las gracias al Burgos Burpellet BH por confiar un año más en mí", ha expresado el corredor en declaraciones ofrecidas por el Burgos BH.

Son siete los profesionales asturianos del ciclismo: Samuel Fernández Heres, nuevo fichaje del Euskaltel; el otro Samuel Fernández (Caja Rural-Seguros RGA), Iván García Cortina y Pelayo Sánchez (Movistar), Sinuhé Fernández y Hugo de la Calle (Burgos Burpellet-BH) y Alicia González (Saint Michel-Preference home-Auber93). En 2027 se les unirá Benjamín Noval con el Ineos Grenadiers.