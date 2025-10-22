Las claves del nuevo equipo gijonés de Liga Femenina 2: unión, garra... y Merissah
La internacional absoluta con Canadá, principal motivo para la esperanza del Siroko tras un inicio con tres derrotas seguidas: "Los triunfos están cerca"
No están siendo fáciles los inicios de la aventura del Siroko Gijón Basketball, el club creado este verano en Liga Femenina 2 para dar salida a medio plazo a las jóvenes promesas locales. La escasez de efectivos para entrenar y jugar los partidos es un lastre que pesa y de momento se ha saldado con tres derrotas en las tres primeras jornadas de competición, aunque bien es cierto que las dos en casa, frente al Aceites Abril ADBA avilesino y el Ibaizabal, fueron por escaso margen. Pese a todo, el equipo es una piña que confía en levantar el vuelo. Para ello, se encomienda a la unión del vestuario y a la mejora colectiva según pasen las semanas. Y espera lo mejor del fichaje estrella de la temporada, una internacional absoluta con Canadá.
Cinco años en NCAA
Merissah Melanie Russell (Ontawa, 2002) vive su temporada "rookie" con una sonrisa en los labios. Se trata de una alero fuerte de 1,80 metros de altura que ha cumplido cinco temporadas en la prestigiosa universidad de Louisville (Kentucky), donde ha compartido pista, entre otras, con Dana Evans, doble campeona de la WNBA con Las Vegas Aces. "Jugamos dos Elite Eight (cuartos de final) y una Final Four y he estado con grandes jugadores y con un gran entrenador, Jeff Walz, es uno de los grandes programas de Estados Unidos y ha sido una gran experiencia", subraya la canadiense.
Internacional absoluta
El pasado verano vivió su segunda competición con el equipo nacional senior de Canadá, la Women´s Americup, promediando 4,4 puntos. "Queríamos el oro, pero nos llevamos a casa el bronce, no está mal, y ahora nos tocan los clasificatorios para la Copa del Mundo", explica Russell, que se perderá varias jornadas de Liga Femenina 2 en la próxima ventana FIBA de noviembre.
Con este curriculum, pese a su corta edad, se podría pensar que sus miras iban a estar más altas, pero ha acabado fichando por el Siroko Gijón, un proyecto nuevo en la tercera categoría femenina del baloncesto español. Ella cree que ha sido un acierto: "Hablé con mi agente y era la mejor opción para seguir mejorando y construyendo mi carrera. Estoy muy agradecida de que me quisiesen y de estar aquí", apunta Merissah, cuyo carácter expansivo ha encajado perfectamente en la ciudad y el equipo.
Buenos números y mucha huella
En tres jornadas promedia 17,3 puntos, 8,7 rebotes y, algo raro para alguien que absorbe tanto balón, más robos de balón que pérdidas (1,7 por 1). "Me gusta dejar mi huella en el juego anotando, reboteando, robando balones... todo lo que sea necesario para ganar. Necesitamos victorias, cuando ganas todo el mundo está contento. Somos un grupo nuevo que juega duro y creo que los triunfos están cerca".
La vida de Merissah Russell es el baloncesto desde que tenía 12 años. Fuera de él le gusta disfrutar de su gente, hablar con su familia, escuchar música ("me encanta cantar, pero en eso no soy buena", dice riéndose), está iniciándose como DJ en YouTube y tiene una lista de cosas por hacer. Entre ellas, aprender español, "al menos un poquito", dice con otra gran sonrisa.
Suscríbete para seguir leyendo
- Quienes hayan trabajado menos de 25 años serán beneficiados por la Seguridad Social con años de cotización sin trabajar para que la cuantía de la pensión no se vea perjudicada
- Brutal agresión a un policía gijonés al socorrer a una joven a la que estaban manoseando dos hombres en una discoteca de Oviedo
- Un oso arrasa el colmenar del líder del PP asturiano en Cangas del Narcea: 'Sabía que este día podía llegar
- Fallece un trabajador en una ganadería gozoniega tras caer de una altura de siete metros
- Juan Gutiérrez Nieto, el empresario que fue niño churrero en Asturias: 'En La Pereda vivimos en una cuadra, echaron a los cerdos para que entráramos
- Por qué Asturias ha tenido mucho que ver en la propuesta de Pedro Sánchez para acabar con el cambio horario
- Las personas que vivan con personas mayores de 65 años se beneficiarán con un pago de Hacienda de 1.150 euros
- Así afectará la nueva borrasca a Asturias: lluvia y fuertes rachas de viento (pero sigue el calor)