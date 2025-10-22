Las claves del nuevo equipo gijonés de Liga Femenina 2: unión, garra... y Merissah

No están siendo fáciles los inicios de la aventura del Siroko Gijón Basketball, el club creado este verano en Liga Femenina 2 para dar salida a medio plazo a las jóvenes promesas locales. La escasez de efectivos para entrenar y jugar los partidos es un lastre que pesa y de momento se ha saldado con tres derrotas en las tres primeras jornadas de competición, aunque bien es cierto que las dos en casa, frente al Aceites Abril ADBA avilesino y el Ibaizabal, fueron por escaso margen. Pese a todo, el equipo es una piña que confía en levantar el vuelo. Para ello, se encomienda a la unión del vestuario y a la mejora colectiva según pasen las semanas. Y espera lo mejor del fichaje estrella de la temporada, una internacional absoluta con Canadá.

Cinco años en NCAA

Merissah Melanie Russell (Ontawa, 2002) vive su temporada "rookie" con una sonrisa en los labios. Se trata de una alero fuerte de 1,80 metros de altura que ha cumplido cinco temporadas en la prestigiosa universidad de Louisville (Kentucky), donde ha compartido pista, entre otras, con Dana Evans, doble campeona de la WNBA con Las Vegas Aces. "Jugamos dos Elite Eight (cuartos de final) y una Final Four y he estado con grandes jugadores y con un gran entrenador, Jeff Walz, es uno de los grandes programas de Estados Unidos y ha sido una gran experiencia", subraya la canadiense.

Internacional absoluta

El pasado verano vivió su segunda competición con el equipo nacional senior de Canadá, la Women´s Americup, promediando 4,4 puntos. "Queríamos el oro, pero nos llevamos a casa el bronce, no está mal, y ahora nos tocan los clasificatorios para la Copa del Mundo", explica Russell, que se perderá varias jornadas de Liga Femenina 2 en la próxima ventana FIBA de noviembre.

Con este curriculum, pese a su corta edad, se podría pensar que sus miras iban a estar más altas, pero ha acabado fichando por el Siroko Gijón, un proyecto nuevo en la tercera categoría femenina del baloncesto español. Ella cree que ha sido un acierto: "Hablé con mi agente y era la mejor opción para seguir mejorando y construyendo mi carrera. Estoy muy agradecida de que me quisiesen y de estar aquí", apunta Merissah, cuyo carácter expansivo ha encajado perfectamente en la ciudad y el equipo.

Buenos números y mucha huella

En tres jornadas promedia 17,3 puntos, 8,7 rebotes y, algo raro para alguien que absorbe tanto balón, más robos de balón que pérdidas (1,7 por 1). "Me gusta dejar mi huella en el juego anotando, reboteando, robando balones... todo lo que sea necesario para ganar. Necesitamos victorias, cuando ganas todo el mundo está contento. Somos un grupo nuevo que juega duro y creo que los triunfos están cerca".

La vida de Merissah Russell es el baloncesto desde que tenía 12 años. Fuera de él le gusta disfrutar de su gente, hablar con su familia, escuchar música ("me encanta cantar, pero en eso no soy buena", dice riéndose), está iniciándose como DJ en YouTube y tiene una lista de cosas por hacer. Entre ellas, aprender español, "al menos un poquito", dice con otra gran sonrisa.