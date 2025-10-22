El ovetense Alberto Zapico, una leyenda del bádminton que toma las riendas de un equipo histórico: "Quiero seguir disfrutando de mi pasión"

Es difícil que Alberto Zapico (Oviedo, 1993) quite la mirada de la pista de entrenamiento del Corredoria Arena, donde cada día se entrenan decenas de chavales del Club Bádminton Oviedo. En su cabeza surgen detalles que corregir y movimientos que mejorar que no se puede quedar dentro. El bádminton es su vida, ahora como entrenador, una dedicación a tiempo completo que ha pasado a incluir el primer equipo de su club de toda la vida, el histórico Bádminton Oviedo, uno de los que cuenta con un palmarés más amplio a nivel nacional.

Un estandarte como jugador

Zapico fue uno de los estandartes de ese equipo durante muchísimos años, y ahora afronta el reto con naturalidad, como un paso que más tarde o más temprano le iba a tocar dar. "Me hace una ilusión tremenda, llevo mucho tiempo trabajando aquí, tanto como jugador, que aunque fuese de manera semiprofesional siempre traté de tomármelo como algo profesional, y luego como trabajador del club, como entrenador de cantera. Esto es una oportunidad para seguir avanzando, para seguir aprendiendo y disfrutando de mi pasión, que es el bádminton", explica el entrenador, sin quitarle ojo a la pista.

Alberto Zapico, entrenador del Club Bádminton Oviedo / Miki López

Una carrera que comenzó con solo 8 años

El ovetense empezó a jugar al bádminton a los 8 años, en el Colegio Parque Infantil, y al club pasó cuando tenía 10. Zapico calcula que empezó a tomárselo más en serio con 12 años. Estuvo jugando "de manera estable hasta los 27 o 28 años" y fue la pandemia y la incorporación al mercado laboral la que empezó a sacarlo de la pista: "Tenía que combinar un poco con mi vida laboral, ya era más difícil, no podía meterle tantas horas, y luego a medida que vas avanzando, te hace también falta llevar un programa para entrenar, con tiempo para hacer fuerza, y no hay horas del día para hacerlo todo. Decidí bajar la exigencia, dejar el equipo de liga y estuve jugando un par de años más, un poco de manera amateur". Algo que sigue haciendo a día de hoy: "Todavía intento meterme algo en pista para quitar el gusanillo, creo que eso es algo que haré siempre".

Un palmarés inabarcable

Sin darse mucha importancia, Zapico hace un repaso de un palmarés prácticamente inabarcable: "En categorías inferiores he tenido varias medallas en campeonatos de España. Siempre coincidió que en categorías inferiores, en todas las categorías, desde sub-13 hasta sub-19, gané solo una medalla de oro en campeonatos de España. Siempre formé parte del equipo nacional en todas las categorías, pero nunca conseguí más que un oro en sub-15 en categoría individual".

Los grandes resultados llegaron cuando formó la histórica pareja de dobles mixtos con Lorena Uslé: "Me dediqué al doble casi toda mi carrera deportiva, siempre tuve platas, bronces, cada año tenía la suerte de poder subir al podio, pero nunca a lo más alto. Y después ya me llegó un poquito el premio en absoluto, donde conseguí cinco medallas de oro en campeonatos de España de dobles mixto". Cuatro de ellas con Lorena Uslé. También fue campeón de Europa. Estuvo en Mundiales, Juegos Europeos, logró medallas en prestigiosos torneos internacionales, un montón de éxitos que asegura no tener presentes. "No soy de esas personas que se quede tanto con esas cosas, me quedo más con otras, con la trayectoria a lo mejor".

Entrenador desde 2019

La faceta de entrenador empezó a tomársela más en serio en 2019 y a partir de ahí fue "cogiendo más horas, más grupos, más responsabilidad dentro de los grupos y ahora me dedico totalmente a entrenar y muy de vez en cuando juego, pero fuera de mi horario de trabajo". Un trabajo en el que se pasa de primera hora de la tarde hasta bien entrada la noche en el Corredoria Arena tratando de "transmitir lo que es para mí el bádminton y tratando de enseñar a estos chicos".

Le llama la atención de ser entrenador que "hay cosas que los jugadores a veces no nos damos cuenta, que todo el rato evaluamos y que no nos gustan, y una vez que pasas a ser entrenador ves que esos pequeños detalles, esas cositas a las que en principio no le das importancia, importan y cuentan para el desarrollo de los jugadores. Ser entrenador me está aportando otra visión, otra manera de ver el bádminton y sobre todo analizar las cosas".

Un reto y una oportunidad

El reto del primer equipo es para él algo natural: "No es nada que me sorprenda, no es nada que me haya pillado así de primeras, ni nada de lo que creo que no pueda estar preparado porque conozco el funcionamiento del club, conozco sus valores, no es algo que me pille de nuevas ni que me genere una inseguridad grande".

Aunque haya sido por la salida por motivos personales de Jonathan Martínez, Zapico lo ve como "oportunidad": "Hay que aprovechar para seguir creciendo como entrenador, seguir aprendiendo, es algo motivante y nuevo que te saca un poco de la zona de confort y que me va a ayudar mucho en mi desarrollo". El objetivo, que el Bádminton Oviedo sea "un equipo que sepa asumir todos los cambios que se vayan dando, adaptándose, sobre todo apoyándose y siendo un grupo". Eso sí, lo primero conseguir la permanencia.

El Real Oviedo, su otra pasión

Otra de las pasiones de Zapico es el Real Oviedo, hasta el punto de que el ascenso a Primera División fue para él "uno de los mejores días de mi vida". Ante la pregunta de si hubiera cambiado alguna de sus medallas por ese ascenso, se queda dudando: "Es difícil, nunca me habían hecho esa pregunta, puede ser que sí, ya te dije que no soy una persona que se quede mucho con el currículum, sí que me quedo con todo lo que me costó conseguirlo y la manera en que lo he hecho. Estoy orgulloso de todo el camino. Pero te diría que sí, porque no lo tengo muy en cuenta, de hecho cambiaría cualquiera de las medallas por la permanencia".