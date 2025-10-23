El Bádminton Astures, a la aventura con acento europeo

Pocos creían que el Bádminton Astures fuera a escalar tanto en tan poco tiempo, pero la gran oportunidad ha llegado y el club gijonés no quiere desperdiciarla. Ya ha pasado el tiempo de saborear el ascenso a la División de Honor del bádminton español, ahora toca asegurar los puntos suficientes para permanecer en ella. Una misión, aseguran, que está a su alcance.

El Astures ha optado por mantener gran parte de la plantilla que consiguió el salto de categoría. Pero, además, se ha reforzado para un reto exigente con dos primeras espadas y otros jugadores con experiencia ya en partidos en la élite. Aunque hay un poco de todo, en la plantilla hay un marcado acento europeo. Sobre todo, británico. El conjunto gijonés cuenta con tres jugadores ingleses, Sarita Patel, Jai Chandarana y Alex Dillingham; una galesa, Aimie Whiteman, y ha incorporado este curso a una escocesa, Ciara Torrance. Una apuesta segura a tenor de su ranking, 28ª del mundo, amén de otros apartados brillantes de su curriculum.

Torrance está llamada a marcar diferencias con el otro fichaje de relumbrón, el francés Janis Gaudin. Nada menos que un subcampeón de Europa junior que es el número 5 de Francia y el 130º del mundo.

El Bádminton Astures ha incorporado otros cuatro jugadores con la idea de sumar experiencia enfrentándose a los mejores. Así, se han sumado al proyecto tres reconocidos doblistas como Claudia Leal, Jana Villanueva y Alberto Perals, además de un joven con mucho futuro como Pelayo Lucas.

Además de los británicos mencionados, continúan en el club Mario Rodríguez, Alejandro Valdés, José Manuel Suárez, Laura Fernández y el portugués Bruno Carvalho.

El objetivo está claro y no puede ser otro: amarrar la categoría tan brillantemente conquistada. El Astures comparte el grupo A con IES Recreativo La Orden, vigente campeón de liga; el Bádminton Oviedo, el San Fernando Valencia y el Alicante Intercity. De momento suma dos derrotas en otras tantas jornadas, ambas en casa, frente al Oviedo y al Alicante. El último choque, ante los alicantinos, se decidió en un cara o cruz.

El entrenador es David Gómez Casanova, que es también presidente del club y presidente de la Federación de Bádminton del Principado de Asturias. Hace un análisis sencillo: "La teoría dice que tanto La Orden como Oviedo son mejores, tenemos que intentar conseguir el tercer puesto del grupo, que libra de todo peligro. Los dos últimos de cada grupo juegan por el descenso".

Ilusión no falta al equipo gijonés, que tiene claro que el trato es su arma principal para fichar jugadores dadas las estrecheces económicas. "Los jugadores lo comentan, están encantados aquí, y nosotros hacemos por que así sea", apunta Casanova, que disfruta del reto.