Cambios importantes en el Langreo: El club anuncia la salida de su director deportivo
Asier Antuña, el que hasta ahora era el máximo responsable en la confección de su plantilla, ya no continuará en la escuadra azulgrana, que aún no conoce la victoria esta temporada
Javi Viso
Los malos resultados del Langreo en este inicio de temporada ya han tenido sus primeras consecuencias. El Unión ha anunciado este mediodía la salida de Asier Antuña, que hasta ahora era el director deportivo del conjunto azulgrana. El club quiso agradecerle “su compromiso y desempeño en sus tareas” y le desea “lo mejor” en sus futuros retos profesionales. Por ahora, se desconoce si el Unión apostará por otra persona en ese puesto o si este quedará vacante.
Asier llegó al Langreo en 2022. Fue secretario técnico y director de cantera, hasta que en mayo de 2024 asumió el puesto de director deportivo. La temporada pasada fue todo un éxito y el equipo azulgrana se quedó a las puertas de disputar el play-off. Fue una temporada histórica a la que, por el momento, no están pudiendo darle continuidad en la actualidad. El Langreo es penúltimo con tres puntos y se encuentra a cuatro de la salvación. Por el momento, el club mantiene su confianza en Pablo Acebal, el técnico, que considera que los suyos merecen más puntos de los que dice la tabla. Este fin de semana tendrán una nueva oportunidad ante un rival directo como el Astorga para conseguir de una vez por todas el primer triunfo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Quienes hayan trabajado menos de 25 años serán beneficiados por la Seguridad Social con años de cotización sin trabajar para que la cuantía de la pensión no se vea perjudicada
- El incendio del Monte Areo se acerca a zonas pobladas de Gijón y desalojan a medio centenar de vecinos: 'Es enorme y avanza muy rápido
- Tragedia en la carretera: fallece un hombre en la Variante de Avilés
- La alerta de Valdesoto, 'Pueblo Ejemplar' 2025, por una estafa para la comida popular del sábado con la Familia Real: “Andan pidiendo dinero por las casas...
- Espectacular incendio en Avilés: las llamas ponen en peligro el parking de un conocido supermercado
- Las claves de la ampliación del peaje del Huerna (por más de 1.500 millones de euros): Bruselas pone el foco en un asesor contratado por el Gobierno de Aznar
- Noche tensa por las llamas en Gijón, con cincuenta evacuados y el fuego devorando el Monte Areo: 'Nunca antes pasó algo así
- El mapa de la riqueza en los hogares de Asturias: así son las zonas con mayor y menor renta de la región... ¿cómo es la tuya?