Cambios importantes en el Langreo: El club anuncia la salida de su director deportivo

Los malos resultados del Langreo en este inicio de temporada ya han tenido sus primeras consecuencias. El Unión ha anunciado este mediodía la salida de Asier Antuña, que hasta ahora era el director deportivo del conjunto azulgrana. El club quiso agradecerle “su compromiso y desempeño en sus tareas” y le desea “lo mejor” en sus futuros retos profesionales. Por ahora, se desconoce si el Unión apostará por otra persona en ese puesto o si este quedará vacante.

Asier llegó al Langreo en 2022. Fue secretario técnico y director de cantera, hasta que en mayo de 2024 asumió el puesto de director deportivo. La temporada pasada fue todo un éxito y el equipo azulgrana se quedó a las puertas de disputar el play-off. Fue una temporada histórica a la que, por el momento, no están pudiendo darle continuidad en la actualidad. El Langreo es penúltimo con tres puntos y se encuentra a cuatro de la salvación. Por el momento, el club mantiene su confianza en Pablo Acebal, el técnico, que considera que los suyos merecen más puntos de los que dice la tabla. Este fin de semana tendrán una nueva oportunidad ante un rival directo como el Astorga para conseguir de una vez por todas el primer triunfo.