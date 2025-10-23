Celso Roces, organizador del Rally Princesa, condenado a 3 años y medio de cárcel por falsedad documental y apropiación indebida

Celso Roces, organizador del Rally Princesa y anteriormente secretario y tesorero del Automóvil Club Principado de Asturias, ha sido condenado a una pena de tres años y medio de prisión por los delitos de falsedad documental y apropiación indebida. Roces fue uno de los principales impulsores de la candidatura de Valdesoto al premio "Pueblo ejemplar" de Asturias, que se entrega este sábado en la parroquia de Siero. Era el encargado de pronunciar el discurso de agradecimiento, y según fuentes de la asociación "Todos Juntos Podemos" que él mismo lideraba, ya no participará en los actos.

La sentencia ha causado enorme estupor en el pueblo, inmerso en los preparativos para recibir un galardón por el que llevaban esperando 21 años hasta que en esta edición lo lograron. "Ahora tenemos que tomar decisiones, estamos asombrados, ha sido un mazazo", señalan en Valdesoto.

Roces fue condenado en mayo de este año por apropiarse de dinero del Automóvil Club Principado de Asturias, aunque la noticia ha trascendido ahora. Tal y como recoge la sentencia de la Audiencia Provincial, por aquel entonces era el secretario con funciones de tesororero, encargándose de la contablidad, los cobros y pagos a proveedores, por lo que tenía firma autorizada en las cuentas de varias entidades bancarias. Entre ellas, una de Pola de Siero, donde entre 2017 y 2019 se apropió "de cantidades de dinero que detraía de la cuenta mediante cheques al portador que él cubría y en los que imitaba la firma del presidente", señala la sentencia.

Las cantidades oscilaban entre 700 y 8.000 euros, y las retiradas por cheques falseados se produjeron según considera probado la Audiencia en un total de 43 ocasiones. El dinero, según la sentencia, se incorporaba a su patrimonio, y supuso un total de 83.430 euros. Tras ser descubiertos los hechos, la entidad bancaria reintegró al Club 60.000 euros, que ahora se le exigen en concepto de indemnización.

El juez considera que existe un delito continuado de falsedad en documento mercantil, en concurso con un delito agravado de apropiación indebida por la cuantía y por abuso de relaciones personales.

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias desestimó íntegramente el recurso de apelación interpuesto por su abogado y ha ratificado la sentencia, con fecha del pasado mes de julio, que al ser superior a dos años, supondría en principio la entrada en prisión de Roces.