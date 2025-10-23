Dani Vidal, técnico del Avilés, no se moja a la hora de hablar del sustituto de Cayarga y Santamaría para medirse al Madrid Castilla: "Tenemos varias alternativas"

Dani Vidal, entrenador del Avilés, no quiso mojarse a la hora de hablar de una de las grandes incógnitas para el próximo compromiso blanquizul, el sustituto de Cayarga y Santamaría. El técnico catalán alegó que tiene varias opciones en plantilla y que, por el momento, no hay nada decidido. También alertó del peligro que tiene el Madrid Castilla. Estas fueron sus palabras:

Sin Santamaría ni Cayarga

«Este año, cuando hemos perdido jugadores que venían jugando, la gente que le ha tocado asumir el puesto lo ha hecho muy bien, esperemos que siga así. Estamos pendientes de Santamaría, esperemos que sea menos de un mes de lesión».

Diferentes opciones para ser titular

«Tenemos diferentes alternativas, estos días le daremos vueltas e intentaremos no dar pistas. Tenemos la opción de jugar con dos delanteros o con dos centrocampistas y un mediapunta, incluso un centro del campo de tres hombres. También nos podemos plantear colocar a Kevin Bautista como mediapunta. Tenemos diferentes opciones y todas son buenas».

Un encuentro que todos quieren jugar

«Es un partido en el que todos quieren estar, pero tengo que decir tenemos un grupo muy responsable, que saben que valen los mismos puntos en el campo del Madrid que en el resto de estadios. Lo están llevando con muchísima normalidad. Va a ser un rival muy complicado, tienen jugadores que en breve estarán en Primera División o jugando Champions. Será un partido exigente».

El Madrid Castilla

«Es un equipo que tiene el comportamiento clásico de un filial. Empezaron ganando, después pierden cuatro partidos seguidos, ahora llevan tres victorias consecutivas… Son equipos que durante la temporada crecen muchísimo. Lo malo es que, con sus alineaciones, desvirtúan un poco la categoría. Hay semanas que no tienen a sus internacionales, otras en los que tienen jugadores con el primer equipo… Son un equipo con un nivel técnico altísimo, muy rápidos, y que te pueden hacer mucho daño, aunque tengas tú la posesión. Cuando más daño te hacen es en situaciones de campo abierto, porque son muy rápidos. En fase defensiva tenemos que ser un equipo muy ordenado, que no nos superen a nivel individual. Por mucho que ajustes la presión, te limpian con un control y no tienes nada que hacer. Será un partido donde a nivel defensivo tenemos que estar muy bien, tenemos que saber jugar nuestros momentos con balón, ir hacia adelante y, sobre todo, estar muy concentrados a nivel individual».

El planteamiento defensivo del Avilés

«Tenemos que hacerles un partido incómodo. En función de cómo empiece veremos si defendemos más arriba o abajo, pero tenemos claro que cuanto más lejos estén de nuestra portería mejor. Intentamos adaptar nuestras fortalezas y debilidades al rival, pero sin perder nuestra seña de identidad».

Viti y Eze

«Están entrenando muy bien. Son dos situaciones distintas. Viti tuvo problemas físicos en las primeras semanas y, aunque jugó en la primera jornada, hasta el quinto partido no acabó de recuperarse del todo. Del centro del campo hacia adelante siempre es más fácil que haya rotaciones. La temporada es larga, la semana que viene tenemos tres partidos y todos tendrán su oportunidad. Su rendimiento en el campo marcará los minutos que vayan teniendo. No queremos dejar a nadie por el camino».

Kevin Bautista, 100% recuperado

«La semana pasada hubiésemos asumido cierto riesgo si lo hubiésemos metido en el campo. Hablé con el jugador, porque me gusta saber si están dispuestos a asumir ese riesgo si es necesario. Bautista fue echado para adelante, pero creímos que por como fue el partido no era necesario arriesgar. Ha hecho la semana completa de entrenamientos".

La pareja Babin-Granero en el eje de la zaga

«Son centrales con muchísima experiencia, que necesitan minutos juntos para coger más nivel y saber lo que necesita uno del otro. Creo que nos van a dar mucha contundencia en la zaga, esperemos que eso se refleje en los resultados".

Sin pensar en la Copa del Rey

«Estamos centrados en el Castilla. Cuando pase ese partido pensaremos en el Ávila y, cuando pase ese, iremos a por el siguiente. Solo miramos un poco más allá a la hora de planificar las sesiones y las cargas»,