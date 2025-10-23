Entrevista con uno de los fichajes veraniegos del Avilés: "Las claves de este equipo tienen que ser el hambre y la humildad"

Borja Granero (Valencia, 1995) se sienta en el banquillo del Suárez Puerta con una sonrisa de oreja a oreja. Viene descalzo, al más puro estilo Luis Enrique. "Llevo haciéndolo seis años, pero ahora dicen que se ha puesto de moda", bromea. Tras ser uno de los últimos fichajes en aterrizar en el conjunto blanquiazul, ahora suma dos encuentros como titular en el centro de la zaga del Avilés. Tuvo que ponerse a tono tras estar cerca de medio año sin tocar balón por una operación en su brazo. Tiene una carrera más que contrastada, con paso por históricos como Racing, Deportivo o Recreativo de Huelva. Ahora, como veterano, sigue disfrutando del rock&roll avilesino, un estilo que reconoce gustarle. De todo ello habla con LA NUEVA ESPAÑA.

Segundo encuentro como titular de manera consecutiva. ¿Cómo se encuentra?

Me encuentro bien la verdad. Sabía que venía con los deberes hechos, pero después de pasar por una cirugía y estar seis meses sin jugar necesitaba unas semanas para ponerme a tono. Hice un trabajo un poco diferente con Hugo Laviana durante seis semanas y ahora estoy bien.

¿Cómo fue ese proceso?

No fue algo extraño para mí, tengo las rodillas operadas y tuve que pasar por algo parecido. Lo llevé con naturalidad. Esta vez me tocó en el brazo, me operaron y enseguida se puso todo en marcha. En verano fui al centro de recuperación de Sergio Canales (Breakers), donde me ayudaron mucho. Fue el empujón definitivo para estar aquí.

¿No le dio cierto miedo venir falto de ritmo al Avilés? Podía darse la circunstancia de que, cuando usted estuviese a tono, la defensa ya estuviese montada y no hubiese hueco.

A mi edad ya no dan miedo a esas cosas. No creo que viniese aquí a jugar sí o sí como titular, he venido a aportar. Conozco la forma de trabajar de Dani Vidal y creo que le podía ayudar a transmitir sus ideas al equipo. He ido poco a poco entrando, gestionando las cargas, pero si siguiese siendo suplente no hubiese tenido ningún problema. Lo he llevado con mucha naturalidad.

Supongo que durante estas semanas ha hablado mucho con Dani Vidal.

En realidad, con todo el mundo. A Dani ya le conocía de antes, pero todo está yendo de manera muy natural, que es como hay que hacer las cosas.

Llama la atención que usted habla mucho tanto a la hora de jugar como entrenando. No sé si esa es su forma de liderar la defensa.

Puede ser, aunque tampoco digo grandes cosas. Muchas veces simplemente es dar ánimos a los compañeros. Durante los partidos surgen cosas que vas corrigiendo entre todos. A mí me hablan mucho Babin o Osky, por ejemplo.

¿Qué tal de pareja con Babin?

Los dos tenemos más años que un bosque, pero la verdad que estoy muy a gusto. Es cómodo jugar con él. Vamos anticipando acciones y poco a poco nos vamos conociendo. Es bueno conocer el juego, conocer a lo que quiere tu línea y, sobre todo, al compañero que tienes más cerca.

¿Cómo ve al Avilés?

Veo a un equipo competitivo, que es un poco rock&roll. El otro día estuvimos más controlados, el equipo estuvo muy correcto y sobrio, aunque no podemos perder nuestra esencia. Hay que darle naturalidad, si el equipo tiene ese gen "rockanrollero" y le gusta transitar, no hay que cortarle las alas.

¿A usted le gusta ese estilo o prefiere algo más tranquilo?

Por mis condiciones físicas siempre me ha tocado jugar muy adelantado, en equipos que dominaban y presionaban alto y muy lejos de la portería. Es algo que me gusta, pero habrá días que hará un equilibrio. Unos días el rival explotará más esas virtudes y habrá otros partidos en los que habrá que meterle ritmo y abrir el partido. Si nos toca ir de un área a otra hay que hacerlo con alegría e intensidad, y si, como el otro día, toca defender nuestra área con uno más, pues se defiende.

La gran debilidad que está teniendo este Avilés son los centros laterales. ¿Qué análisis hace usted?

Para mí los centros laterales y las transiciones son las acciones en las que más goles se encajan, porque son las más difíciles de defender. En un centro lateral tú puedes tener todo muy controlado, pero si el delantero rival gana un metro, por muy bien colocado que estés, la acción puede acabar en gol. A estas alturas no soy ni de grandes alegrías ni de grandes dramas. Este es un equipo alegre, en transiciones encajará goles por lo que también los hace. Hay que trabajar para tener, dentro del descontrol de esas acciones, menos goles en contra.

Tiene una carrera que da cierta envidia: Recreativo, Racing, Deportivo…

He tenido suerte, siempre pienso que soy un futbolista afortunado por haber estado en clubes históricos. Si me lo dicen antes de empezar mi carrera lo firmo con los ojos cerrados. Además, creo que tengo el cariño de la gente, que es lo más importante. Donde he ido he intentado dejar mi sello, trabajando al máximo. Sé que no soy un jugador brillante, pero creo que nunca se me pudo reprochar que no diese el máximo. Es la forma de entender la profesión que me inculcó mi padre.

Habla de su padre, José Carlos Granero, conocido en Asturias por haber sido técnico del Oviedo. ¿Cuánto influye tener en casa que haya sido futbolista y entrenador?

A mí me ha ayudado mucho. Nunca me presionó con el fútbol, pero sí me exigió que estudiase y me formase. Ahora hablamos de fútbol pero desde otro punto de vista, pero cuando era más joven me daba su punto de vista, pero sin presionar, si no todo lo contrario, siempre le quitó hierro a las cosas.

¿Influyó su padre a la hora de tomar la decisión de venir a Asturias?

Si uno se fija yo siempre he tirado mucho para el norte, he estado tres temporadas en el Racing y otras tres en el Deportivo. Por esta zona siempre me ha ido bien y uno de los puntos para volver fue ese. Tengo buenos amigos cerca y así también puedo conocer Asturias, que no la había visitado mucho.

Habla ahora del Deportivo, donde coincidió con el actual entrenador del Sporting, Borja Jiménez. ¿Cómo le ve?

Hablé la semana pasada con él, tenemos pendiente una comida. Borja es lo que creo que se ve. Forma parte de esta camada de entrenadores jóvenes que están muy preparados. Creo que en Coruña hizo un máster, fue una situación muy complicada, de mucha presión. Cogió un club que, por historia y masa social, no tenía que estar en Primera Federación y supo sacar una lectura de todo ello. No consiguió el objetivo del ascenso, pero creo que le vino muy bien. Su currículum habla por sí solo, consiguió ascender con un Leganés que no estaba en las quinielas para conseguirlo. Luego casi lo mantiene en Primera. Su trabajo habla por sí solo.

Ha jugado en Riazor y en El Sardinero. ¿Qué tiene de especial el Suárez Puerta?

Me acuerdo que vine aquí en mi primer año con el Racing. El Avilés llevaba muchos partidos sin perder y conseguimos ganar, pero no había el ambiente de fútbol que hay ahora. El otro día lo hablaba con Babin, le estaba hablando y no nos podíamos escuchar, sobre todo después de la expulsión de Cayarga. Y eso es un campo abierto, pero es que no había manera. El día del partido ante la Ponferradina también me gustó mucho el ambiente, la ilusión que tenía la gente a pesar del resultado. Es algo que se debe seguir cuidando, para que siga esa relación entre el equipo y la grada. Los resultados pueden ser mejores o peores, pero que vean que defendemos y atacamos hasta el último minuto. Creo que al espectador eso es lo que más orgullo le produce.

Como veterano, ¿cómo ve al equipo?

Tenemos una mezcla muy chula en el vestuario. Cuando vengan torcidas será bonito ver cómo reacciona este equipo. Nos veo con hambre, aunque hay que tener los pies en el suelo. Creo que las palabras claves para este año son humildad y hambre, aunque puedan parecer reñidas. Debemos seguir mejorando, lo que hagamos en una jornada ya no nos vale para la siguiente, para poder seguir avanzando.

Ahora llega el Castilla, uno de los equipos con más talento neto de la categoría.

Es un partido complicadísimo, no seré yo el que descubra la cantera del Madrid. Nosotros vamos a ir a hacer nuestro partido, a ser competitivos. No vale pensar que a lo mejor no son un equipo de nuestra liga, vamos a ser competitivos e ir con todo. Este equipo tiene ese puntito de inconsciencia con el que ahora nos está yendo bien. Quizás haya que regularlo, pero iremos al Di Stéfano con todo.

Y el miércoles que viene el Avilés vuelve a la Copa del Rey.

Lo veo lejísimos todavía. Todavía quedan siete días, parece otra película totalmente diferente. Tenemos que centrarnos en el sábado, en el viaje de vuelta y recuperarnos bien de ese partido para volver a ponernos las pilas. Pero, de momento, toda la fuerza está dirigida al Madrid Castilla.