Gallego, el ojo que todo lo ve en el Villa de Avilés

Jesús Gallego es una de las personas que más responsabilidades tiene dentro del torneo Villa de Avilés de judo que se celebra este fin de semana en El Quirinal. Bajo su tutela están los treinta y seis árbitros que trabajan en el torneo, repartidos en las siete zonas de combate que se instalarán en el polideportivo avilesino. El maño es miembro del Comité Nacional de Árbitros de la Real Federación Española de Judo y todas las decisiones controvertidas pasarán por sus ojos. "En caso de dudas es cuando entramos nosotros", aclara el árbitro, que reconoce que, a pesar de la distancia que le espera hasta llegar a tierras asturianas, ya tiene ganas de pisar la Villa del Adelantado. "Siempre nos tratan fenomenal", asegura.

"Nosotros, en este tipo de torneos, tenemos un doble trabajo. Por un lado, coordinamos a todos los árbitros que participan. Por el otro, entramos a tomar decisiones en caso de que haya dudas", explica Gallego, que pone un ejemplo futbolístico para aclarar. "Es como si en un partido el árbitro dice que hay penalti y los señores del VAR creen que no. Nosotros también tenemos ese videoarbitraje, y cuando unos dicen una cosa y otros otra, es cuando entramos y analizamos la acción", apunta.

Su trabajo, además, le obliga a estar en constante actualización. "Ahora ha acabado el ciclo olímpico, por lo que siempre suele haber mucho movimiento. Nosotros se lo comentamos a los árbitros para que estén pendientes", afirma Gallego que, eso sí, destaca el respeto que hay hacía el arbitraje en el mundo del judo. "Una de las cosas que nos pidió el director del Comité de Árbitros es que fuésemos más cercanos, y creo que es algo que hemos conseguido. Siempre que un entrenador nos solicita alguna cosa se lo tratamos de explicar. Siempre hay excepciones, pero en líneas generales hay una buena relación", asegura.

"Es una locura todo lo que mueve el Villa de Avilés", reconoce el árbitro maño, que cree que el torneo avilesino es "uno de los que más caché tiene en España". "Solo hace falta ver todos los años que lleva, es uno de los más veteranos del país", añade Gallego, que en unos días hará su maleta para ser el ojo que todo lo ve en El Quirinal.