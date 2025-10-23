El nuevo Alimerka Oviedo Baloncesto del Palacio de Deportes, "un modesto con aspiraciones máximas"

A nadie se le escapa que el Alimerka Oviedo Baloncesto sigue lejos de los principales presupuestos, de esos clubes que parten como favoritos al ascenso a la liga ACB. Pero el cambio de escenario físico del equipo ovetense, del coqueto pero estrecho Pumarín al remozado y amplio Palacio de los Deportes, también ha supuesto una sacudida en el entorno del club. "Seguimos siendo un modesto, pero con aspiraciones máximas", subrayó este jueves el vicepresidente de la entidad, Luis Tuero, en el acto de la fotografía oficial de la plantilla junto al patrocinador principal, Alimerka, que inicia su cuarta temporada. Todavía está muy presente la derrota frente al Obradoiro (76-82) en la eliminatoria de dieciseisavos de final de la Copa España, pero el triunfo liguero ante el Tizona y la buena imagen mostrada ante el conjunto de Santiago ha reforzado la moral del grupo, ya cerrado definitivamente tras la incorporación de Marques Townes en lugar de London Johnson.

Confianza en el proyecto

Luis Tuero mostró una confianza ciega en el proyecto que está construyendo el club: "Tenemos un patrocinador inmejorable, que se portó cuando teníamos problemas importantes y sigue con nosotros, ha prolongado y aumentado el patrocinio; tenemos una infraestructura inmejorable, gracias al esfuerzo ímprobo del Ayuntamiento; tenemos un cuerpo técnico inmejorable, que lleva con nosotros un tiempo; tenemos a los jugadores que queríamos. Y tenemos a la mejor afición, el palacio se está llenando o casi, esperamos seguir ilusionando". Con estos ingredientes, y con un equipo que Tuero ve "consolidado en su estilo de juego", el vicepresidente del OCB espera "que lleguen muchas victorias y se puedan al menos alcanzar los playoffs".

Tuero elogió además al último fichaje de la plantilla, un Marques Townes que viene a cerrar el agujero de la marcha de Steven Verplancken y el fiasco de las dos alternativas que se probaron primero, Brycen Goodine y London Johnson. "Es un jugador muy sólido, que controla el ritmo del partido, con experiencia, nos tiene que dar muchas cosas. Además, se ha integrado en los sistemas de forma rapidísima, con lo que queda claro que no solo es un buen jugador, sino muy inteligente".

Gran aceptación del Palacio

La representación de Alimerka corrió a cargo de Pelayo Collantes, responsable de Marketing e Innovación, que destacó: "para nosotros este patrocinio tiene un valor muy especial, puesto que representa nuestra más ambiciosa apuesta en el ámbito deportivo y refleja también una sintonía profunda con este club, con el que compartimos una misma filosofía de trabajo en equipo, esfuerzo y superación”. Además de la ampliación por cinco años y la mejora en las cantidades del patrocinio, lo que representa "un cambio de ciclo", Collantes subrayó lo especial de la nueva campaña del OCB "por todos motivos, por la gran aceptación que ha tenido el Palacio, que además ya hemos estrenado con una victoria, y por la renovación del patrocinio, que nos da a todos confianza y estabilidad que esperamos que se traduzcan en buenos resultados y en la toma de decisiones más tranquila, sin urgencias". Alimerka se propone "seguir apoyando desde una posición poco activa pero pasional" y anima "a toda esa gente que todavía no conoce el baloncesto, no solo de Oviedo sino de toda Asturias, a venir a disfrutar". Sin descartar objetivos ambiciosos como un salto a la Liga ACB en un futuro, "algo que sería histórico y espectacular, un salto muy grande que probablemente requeriría otro planteamiento en el que ya no me voy a meter", Pelayo Collantes recalca la importancia de "ir paso a paso, de, como nos ha transmitido el club, la estabilidad para tomar decisiones de manera reflexionada".

Lo principal, la defensa

También tomó la palabra tras la foto oficial uno de los capitanes, Roberto Cosialls, que quiere quedarse con las cosas positivas de la derrota ante el Obradoiro: "empezamos muy mal pero conseguimos remontar con nuestro juego defensivo y corriendo, que es la identidad que nos marca Javi (Rodríguez, el entrenador). Es verdad que en los últimos minutos tomamos malas decisiones y ellos impusieron su experiencia y su calidad, pero intentaremos aprender para ganar el domingo en Palma. Lo principal es la defensa, creo que el Obra nos metió solo 18 puntos en 14 minutos, y eso es a lo que tenemos que aspirar, a ser de las 5 o 6 mejores defensas de la liga y que eso se traduzca luego en puntos fáciles.

El equipo que compite por decimotercera campaña seguida en la segunda categoría del baloncesto español ha quedado conformado definitivamente por los bases Dan Duscak y Greg Parham; los escoltas Marques Townes y Pablo Longarela, los aleros Fede Copes, Raúl Lobaco y Calvin Hermanson, con el refuerzo del canterano Jorge Arias; y los interiores Robert Cosialls, Alonso Faure, Daniil Shelist y Francis Nwaokorie.