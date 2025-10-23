La Vuelta a Asturias, invitada de honor en la presentación del Tour de Francia 2026 en París: "Para nosotros es un orgullo"
"Compartir espacio con las grandes competiciones del mundo reafirma la importancia del trabajo que se hace desde Asturias por y para el ciclismo”, destacó Mendo tras la presentación
EFE
La Vuelta Ciclista a Asturias fue una de las invitadas de honor en la presentación oficial del recorrido del Tour de Francia 2026, tanto en su versión masculina como femenina, celebrada hoy en el Palais des Congrès et des Expositions de París. En la imagen, tomada durante el acto, aparecen Rubén Peris, director general de la Volta a Catalunya; Javier Guillén, director general de La Vuelta; y Cristina Álvarez Mendo, directora general de la Vuelta Ciclista a Asturias, quien representó a la ronda asturiana en este prestigioso encuentro internacional del ciclismo.
El evento reunió a los máximos responsables de las grandes competiciones ciclistas del calendario UCI, así como a corredores, equipos, patrocinadores y medios de comunicación especializados de todo el mundo. La organización del Tour de Francia, a cargo de ASO (Amaury Sport Organisation), desveló los recorridos de ambas ediciones —masculina y femenina— que volverán a apostar por la espectacularidad deportiva y la diversidad geográfica que caracteriza a la gran cita gala.
La presencia de Cristina Mendo en París refuerza el peso institucional y la proyección internacional de la Vuelta a Asturias, una prueba con casi ocho décadas de historia que mantiene su firme compromiso con el ciclismo profesional y con el desarrollo deportivo y turístico del Principado.
“Es un orgullo que nuestra Vuelta esté presente en un acto de esta magnitud. Compartir espacio con las grandes competiciones del mundo reafirma la importancia del trabajo que se hace desde Asturias por y para el ciclismo”, destacó Mendo tras la presentación. Con esta invitación, la Vuelta a Asturias consolida su posición como una de las pruebas más respetadas del calendario español y un referente internacional.
Suscríbete para seguir leyendo
- Quienes hayan trabajado menos de 25 años serán beneficiados por la Seguridad Social con años de cotización sin trabajar para que la cuantía de la pensión no se vea perjudicada
- El incendio del Monte Areo se acerca a zonas pobladas de Gijón y desalojan a medio centenar de vecinos: 'Es enorme y avanza muy rápido
- Tragedia en la carretera: fallece un hombre en la Variante de Avilés
- La alerta de Valdesoto, 'Pueblo Ejemplar' 2025, por una estafa para la comida popular del sábado con la Familia Real: “Andan pidiendo dinero por las casas...
- Espectacular incendio en Avilés: las llamas ponen en peligro el parking de un conocido supermercado
- Las claves de la ampliación del peaje del Huerna (por más de 1.500 millones de euros): Bruselas pone el foco en un asesor contratado por el Gobierno de Aznar
- Noche tensa por las llamas en Gijón, con cincuenta evacuados y el fuego devorando el Monte Areo: 'Nunca antes pasó algo así
- El mapa de la riqueza en los hogares de Asturias: así son las zonas con mayor y menor renta de la región... ¿cómo es la tuya?