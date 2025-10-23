La Vuelta a Asturias, invitada de honor en la presentación del Tour de Francia 2026 en París: "Para nosotros es un orgullo"

La Vuelta Ciclista a Asturias fue una de las invitadas de honor en la presentación oficial del recorrido del Tour de Francia 2026, tanto en su versión masculina como femenina, celebrada hoy en el Palais des Congrès et des Expositions de París. En la imagen, tomada durante el acto, aparecen Rubén Peris, director general de la Volta a Catalunya; Javier Guillén, director general de La Vuelta; y Cristina Álvarez Mendo, directora general de la Vuelta Ciclista a Asturias, quien representó a la ronda asturiana en este prestigioso encuentro internacional del ciclismo.

El evento reunió a los máximos responsables de las grandes competiciones ciclistas del calendario UCI, así como a corredores, equipos, patrocinadores y medios de comunicación especializados de todo el mundo. La organización del Tour de Francia, a cargo de ASO (Amaury Sport Organisation), desveló los recorridos de ambas ediciones —masculina y femenina— que volverán a apostar por la espectacularidad deportiva y la diversidad geográfica que caracteriza a la gran cita gala.

La presencia de Cristina Mendo en París refuerza el peso institucional y la proyección internacional de la Vuelta a Asturias, una prueba con casi ocho décadas de historia que mantiene su firme compromiso con el ciclismo profesional y con el desarrollo deportivo y turístico del Principado.

“Es un orgullo que nuestra Vuelta esté presente en un acto de esta magnitud. Compartir espacio con las grandes competiciones del mundo reafirma la importancia del trabajo que se hace desde Asturias por y para el ciclismo”, destacó Mendo tras la presentación. Con esta invitación, la Vuelta a Asturias consolida su posición como una de las pruebas más respetadas del calendario español y un referente internacional.