"Puedo mejorar en todo, pero no hay nada que no pueda hacer en una pista"

Intenso en la pista, sonriente fuera de ella, siempre enérgico, Tavin Pierre inicia en Gijón una carrera profesional en la que aspira «a las ligas más altas»

¿Quién es Tavin Pierre?

Soy un chico de Nueva York al que su padre puso un balón de baloncesto en las manos por primera vez cuando tenía

7 años. Mis padres han sido mis grandes soportes, hicieron realmente fácil que tuviera confianza en mí mismo, en mis habilidades.

¿Su padre Ervin jugó al baloncesto?

Pues no; de hecho, era jugador de "soccer" (término que usan para referirse al balompié, diferente del "football" con el que aluden al fútbol americano). Era realmente bueno, tuvo la oportunidad de convertirse en

profesional, pero se rompió los ligamentos del tobillo. Desde entonces dedicó todos sus esfuerzos a estudiar baloncesto y enseñarme a jugar.

¿Hermanos?

Tengo una hermana pequeña, Alani, todavía no juega a ningún deporte, pero quiere jugar al baloncesto.

Estuvo en cuatro universidades distintas en otros tantos años.

Cierto, pero no

cambiaría esas experiencias por nada. Cada parada en el camino me enseñó algo diferente sobre mí mismo y me ayudó a crecer como persona. El último año me quedé en Nueva York, en Adelphi, y el ambiente era muy bueno. La NCAA está ante una nueva realidad y eso siempre tiene pros y contras, pero seguirá siendo una gran experiencia.

¿Cómo le dio por escoger Gijón para iniciar su carrera profesional?

Había otro par de equipos interesados en mí y según íbamos solucionando los trámites tuve la oportunidad de hablar con "coach Nacho" (Galán, entrenador del Círculo) y me gustó lo que escuché. Además, vi fotos y vídeos de la ciudad, me dieron un par de muy buenas referencias y me dije: "si ellos apuestan por mí, yo voy a apostar por ellos".

¿Qué le dijo Nacho Galán para convencerle?

Que me iba a empujar a ser el mejor jugador que pudiera ser, que veía esa confianza en mí.

¿Y ha encontrado en la ciudad lo que esperaba?

Diría que ha superado mis expectativas, me encanta. No es muy grande ni muy pequeña, es perfecta para que un "rookie" se adapte rápidamente. Quería llegar a un sitio donde no tuviese que apresurar las cosas, donde no tuviera que demostrar nada a nadie, simplemente desarrollarme. Me gusta el ambiente de la ciudad y se siente la pasión por el baloncesto.

Su inicio de temporada es bueno (lleva 20 puntos por partido con buenos porcentajes). ¿Puede hacerlo mejor?

Seguro que sí, solo estamos empezando. Es cierto que los equipos todavía no me han hecho mucho "scouting" porque soy nuevo.

Se le ha visto echarse el equipo a la espalda cuando van mal dadas.

Soy un competidor bestial, sea en el baloncesto o en cualquier otra cosa, como si voy a jugar a los bolos. Yo quiero ganar. Si vamos perdiendo de quince, de veinte, de lo que sea, el partido no se termina hasta que suena la bocina. Se puede remontar, todo es posible y yo no me rindo.

¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de su juego?

No creo que mi juego tenga debilidades, pero siempre hay cosas que mejorar, diría que todas. No existe el jugador de baloncesto perfecto. Honestamente, creo que no hay nada que no pueda hacer en una cancha de baloncesto.

¿A quién le gustaría parecerse en una cancha, quién es su ídolo?

Mi ídolo es Michael Jordan, pero no creo que nos parezcamos mucho, ojalá (se ríe). Me gusta estudiar a un montón de jugadores, Carmelo Anthony, Russell Westbrook, Damien Lillard... Me gusta coger partes de mi juego de diferentes personas y fusionarlas en uno.

Tiene ascendencia jamaicana, lo que le permitiría ser cotonú, pero juega como estadounidense.

Mi madre es jamaicana, y traté de acelerar la consecución de ese pasaporte, pero los papeles no empezaron a llegar hasta que ya había firmado con el Círculo. Así que estoy jugando como estadounidense, pero la próxima campaña ya tendré el pasaporte jamaicano.

¿Cómo está viendo al equipo?

Creo que vamos siendo cada vez mejores. Seguimos progresando, construyendo, viendo lo que hemos hecho mal para solucionarlo.

¿El del Jaén en casa fue el mejor partido del Círculo?

Fue una victoria, así que diré que fue nuestro mejor partido (se ríe). Creo que fue de nuestros mejores partidos, pero incluso en él hubo cosas que se pueden mejorar, por ejemplo, aguantar mejor los parciales en contra.

¿Qué ha faltado en las derrotas?

Creo que el gran problema para nosotros fue el rebote, le dimos al rival muchas opciones de segundas jugadas. Es duro después de una buena defensa tener que defender otros catorce segundos, especialmente a medida que avanza el partido y las piernas se te van cansando. Y nuestra defensa, en general, tiene que ser mejor también.

¿Qué tal con sus compañeros?

Tenemos un gran vestuario, todo el mundo se lleva bien con todo el mundo, hay un montón de jugadores en el equipo súper graciosos, todo el rato hay bromas. Incluso en la cancha en los entrenamientos.

¿Y quién es el más divertido?

Podría ser yo... o Michael (Okafor), David (Ramírez), Guillem (Arcos), Alberto (Díaz)... Somos tantos tan simpáticos...