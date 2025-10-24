Nervios y ambición ante el primer Villa

Todos los focos del judo nacional apuntarán, durante este fin de semana, a la villa del Adelantado. El pabellón del Quirinal acoge las bodas de plata del Villa de Avilés, uno de los torneos que más gente mueve de la ciudad. En el seno del club saben de la importancia de esa cita, para muchos marcada en rojo durante meses. Por ello, tres de los debutantes no esconden los nervios que sienten por pisar el tatami avilesino. Eso sí, a pesar de ello la ambición es máxima. Elena Fernández, Bruno Rodríguez y Aleix González coinciden en que "queremos acabar el fin de semana con una medalla".

"Antes, al participar por equipos, no había tanta responsabilidad. El cambio pesa", asegura González que, eso sí, ha demostrado durante su carrera saber gestionar a la perfección los momentos de presión. No por nada protagonizó el combate de desempate para que el Judo Avilés se llevase, tras quince años de vacío, el título por equipos en categoría alevín. "Es uno de los momentos más bonitos que he vivido en el Villa. Todos mis compañeros salieron a abrazarme", recuerda el joven, que no esconde los nervios que siente por subirse solo al tatami. "Mi objetivo es ganar y ser el primero, no me sirve otra cosa", afirma.

Hermanamiento entre judo avilés y un club londinense. Ayer tuvo lugar un amistoso entre el Judo Avilés y el Mike’s Judo Club, de Londres, para así refrendar el hermanamiento entre ambos clubes. | J. A.

Otra de las que también debuta en categoría individual es Elena Fernández, en su caso en menos de 36 kilos. "Estoy un poquito nerviosa", confiesa la judoka, que se ve "con fuerzas" para tratar de subirse a uno de los cajones del podio. "No me he preparado de forma especial para el torneo, de peso voy bien. Sí que es verdad que durante estos días sientes más nervios y responsabilidad, al final es competir en casa", señala.

"Llego con ganas de que empiece, estoy preparado para ganar", dice Bruno Rodríguez, con ambición total por hacer un buen papel en la competición de casa. Él es el único que no habla de nervios. "La sensación es similar a cuando compites fuera de casa, aunque aquí nos ve mucha más gente", señala el deportista, que cree que ahora, que va a debutar en individual, "hay más estrés". "Cuando estás en equipo siempre tienes la esperanza de que tus compañeros puedan darle la vuelta a la tortilla si algo va mal, ahora solo te pueden animar", reflexiona el joven, que confía en tener mañana por la tarde una medalla colgando en el cuello: "Iré a por todas".