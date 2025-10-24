"El nuevo Ceballos", un extremo con cinco goles generados y un central llamado a marcar época: estos son algunas de las perlas del Real Madrid que amenazan al Avilés

Que la cantera del Real Madrid es una de las mejores de España, incluso de Europa, es algo que no pilla de nuevas a nadie. Durante años la factoría blanca ha sido coto de caza de muchos equipos de Primera División que, en busca de talento, que ven en Valdebebas el lugar ideal para pescar a jugadores que, si no tienen hueco en el primer equipo, pueden empezar sus carreras dentro de sus plantillas. Además, siempre están los que consiguen hacerse un hueco y jugar cada semana en el Bernabeu. Aunque la actual hornada del Madrid Castilla está lejos de ser una de las mejores (su principal referente era Gonzalo García, miembro de pleno derecho de los planes de Xabi Alonso), aun así Álvaro Arbeloa tiene en su equipo varios jugadores que, a no mucho tardar, estarán peleando por hacerse un hueco en la élite del fútbol español. Estos son algunos de los principales nombres que maneja el exinternacional español

Fran González

La portería del Madrid Castilla está protegida por uno de los guardametas de mayor proyección del panorama nacional, Fran González. Leonés de nacimiento, el cancerbero se afianzó en la posición la pasada campaña, en la que acumuló 1710 minutos, y este año tan solo ha dejado los guantes a sus compañeros para participar en el mundial sub-20 con la selección española, donde fue el guardameta titular.

Joan Martínez

Para muchos es el nuevo baluarte defensivo que prepara la fábrica de talento blanco. Su nombre saltó a la fama hace dos veranos, cuando Carlo Ancelotti decidió llevarlo, con 16 años, a la pretemporada del primer equipo por Estados Unidos. Estaba siendo una de las sensaciones del verano blanco, pero, en un entrenamiento, todo se cortó de golpe. El valenciano se rompió el ligamento cruzado, quedándose en el dique seco durante nueve meses. Este año ha debutado con el filial blanco y se ha asentado como el gran líder de la defensa.

Jesús Fortea

El valenciano fue uno de los nombres del Madrid Castilla que más se relacionó, sobre todo durante la pasada campaña, con el primer equipo merengue. Nacido en el 2007, gran parte de la afición cree que puede llegar a ser el sustituto de Carvajal en la banda derecha del cuadro blanco. Tiene un gran talento con la pelota en los pies, además de explosividad y velocidad para recorrer toda la banda.

Thiago Pitarch

"El nuevo Ceballos". Aunque algunos puedan pesar que este sobrenombre le quede grande, el propio Xabi Alonso compra esa comparación. En ausencia de este, se lo ha llevado en la convocatoria de los partidos ante la Juventus y el Getafe, Incluso se llegó a hablar de su presencia para el Clásico. Por desgracia para los intereses del Avilés, el de Fuenlabrada volverá a ser el comandante de la sala de máquinas del Madrid Castilla.

César Palacios

Es el líder ofensivo de este Castilla. Sus datos hablan por sí solos: suma cuatro dianas y una asistencia en los seis encuentros que ha disputado, cinco de ellos siendo titular. Normalmente juega caído a banda izquierda, aunque con libertad total para irse hacía dentro y que así florezca todo su talento. Al igual que Joan Martínez, el soriano también sufrió una grave lesión, en su caso en el tendón rotuliano.

Daniel Yáñez

Sus cifras no son tan impresionantes como las de Palacios, lo cierto es que el extremo gaditano tiene un talento deslumbrado. Juega en banda derecha, con el 7 a la espalda, y destaca por ser muy vertical con la pelota, siempre con el cuchillo entre los dientes. Compagina el filial blanco con el juvenil, con el que juega la Youth League, lo que hace que no tenga tantos minutos como otros jugadores.