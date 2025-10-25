EN DIRECTO: Sigue en directo todo lo que pase en el partidazo entre Real Madrid Castilla y Avilés (0-0)

El Avilés se mide, a partir de las 21 horas, a uno de los equipos más talentosos de la Primera Federación, el Real Madrid Castilla. Los blanquiazules viajan a Valdebebas sin dos de sus piezas más importantes, Santamaría y Cayarga, aunque confían en mantener la buena racha que les ha llevado a puestos de ascenso a Segunda División, con tres victorias y un empate en los últimos cuatros encuentros. Por su parte, el cuadro blanco, tras sumar cuatro derrotas consecutivas, empieza a levantar el vuelo, con tres triunfos seguidos. El Alfredo Di Stefano acogerá un duelo de altura.

Alineación del Real Madrid Castilla: Fran González; David Jiménez, Joan Martínez, Valdepeñas, Manu Serrano; Manuel Ángel, Cestero, Thiago Pitarch; Pol Fortuny, Loren Zúñiga, César Palacios.

Alineación del Avilés: Álvaro Fernández; Campabadal, Babin, Borja Granero, Osky; Adri Gómez, Gete; Isi Ros, Raúl Hernández, Quicala; Raúl Rubio

Minuto 17. Tarjeta amarilla para Adri Gómez, del Avilés.

Minuto 2. Tarjeta amarilla a Borja Granero, del Avilés.