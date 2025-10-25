Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

EN DIRECTO: Sigue en directo todo lo que pase en el partidazo entre Real Madrid Castilla y Avilés (0-0)

Los blanquiazules trataran de mantener su buena racha de resultados ante el filial madridista

Raúl Hernández celebra su gol ante el Talavera

Raúl Hernández celebra su gol ante el Talavera / Mara Villamuza

Noé Menéndez

Noé Menéndez

El Avilés se mide, a partir de las 21 horas, a uno de los equipos más talentosos de la Primera Federación, el Real Madrid Castilla. Los blanquiazules viajan a Valdebebas sin dos de sus piezas más importantes, Santamaría y Cayarga, aunque confían en mantener la buena racha que les ha llevado a puestos de ascenso a Segunda División, con tres victorias y un empate en los últimos cuatros encuentros. Por su parte, el cuadro blanco, tras sumar cuatro derrotas consecutivas, empieza a levantar el vuelo, con tres triunfos seguidos. El Alfredo Di Stefano acogerá un duelo de altura.

Alineación del Real Madrid Castilla: Fran González; David Jiménez, Joan Martínez, Valdepeñas, Manu Serrano; Manuel Ángel, Cestero, Thiago Pitarch; Pol Fortuny, Loren Zúñiga, César Palacios.

Noticias relacionadas y más

Alineación del Avilés: Álvaro Fernández; Campabadal, Babin, Borja Granero, Osky; Adri Gómez, Gete; Isi Ros, Raúl Hernández, Quicala; Raúl Rubio

Actualizar

TEMAS

  1. Quienes hayan trabajado menos de 25 años serán beneficiados por la Seguridad Social con años de cotización sin trabajar para que la cuantía de la pensión no se vea perjudicada
  2. Todas las IMÁGENES de la llegada de la Familia Real y los invitados al concierto de los premios "Princesa de Asturias"
  3. EN DIRECTO: El gran día de los premios 'Princesa de Asturias' arranca en el Reconquista con la presencia de la Familia Real, invitados y los galardonados
  4. EN IMÁGENES: Así fue la llegada de los invitados a los premios "Princesa de Asturias" y su paso por la alfombra azul
  5. Todos los detalles de la visita de los Reyes a Valdesoto: dos horas para resumir 21 años de esfuerzo por ser 'Pueblo ejemplar
  6. Celso Roces, organizador del Rally Princesa, condenado a 3 años y medio de cárcel por falsedad documental y apropiación indebida
  7. EN IMÁGENES: El hotel de la Reconquista se convierte en el epicentro de los premios "Princesa" en las horas previas a la ceremonia
  8. Final feliz para las cabras enriscadas en Somiedo gracias a la intervención de los bomberos: 'Están bien, no paran de comer

Habla el "novio" de Leonor en Valdesoto: "El Rey me dijo que ya hablaría conmigo"

Habla el "novio" de Leonor en Valdesoto: "El Rey me dijo que ya hablaría conmigo"

El Sporting, mismo plan ante el Zaragoza para mirar a la parte alta

El Sporting, mismo plan ante el Zaragoza para mirar a la parte alta

Compra la casa de tus sueños cerca del la localidad que ha enamorado a la princesa Leonor: 5 dormitorios, 2 baños, un gran prado rodeado de naturaleza (y rebajada)

Compra la casa de tus sueños cerca del la localidad que ha enamorado a la princesa Leonor: 5 dormitorios, 2 baños, un gran prado rodeado de naturaleza (y rebajada)

EN DIRECTO: Sigue en directo todo lo que pase en el partidazo entre Real Madrid Castilla y Avilés (0-0)

EN DIRECTO: Sigue en directo todo lo que pase en el partidazo entre Real Madrid Castilla y Avilés (0-0)

Un gol de Mayoral le basta al Getafe para asaltar San Mamés

Un gol de Mayoral le basta al Getafe para asaltar San Mamés

El rock del Huerna

Laviana se vuelca con el macroconcierto en apoyo de los niños de Gaza: "La respuesta de la gente ha sido brutal"

Laviana se vuelca con el macroconcierto en apoyo de los niños de Gaza: "La respuesta de la gente ha sido brutal"

247 libros en 11 años, así es Sophie Saint Rose, la autora ovetense más leída en Amazon: "En cuatro días escribo una novela de doscientas páginas"

247 libros en 11 años, así es Sophie Saint Rose, la autora ovetense más leída en Amazon: "En cuatro días escribo una novela de doscientas páginas"
Tracking Pixel Contents