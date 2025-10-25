Doble ración de Anaitasuna

La casualidad ha querido que los dos equipos ovetenses de segunda categoría de balonmano se enfrenten este fin de semana al mismo club, el Anaitasuna. Para el Lobas Oviedo, de División de Honor Oro Femenina, el de mañana (18.30) será el primer compromiso que afrontará sin su entrenador Manolo Díaz, que estará un tiempo de baja por un problema de salud.

El técnico ayudante, Juan Carlos Sirgo, será el encargado de dirigir a la plantilla azul, que ocupa el liderato tras ganar los tres primeros encuentros del curso. La capitana Celia Rojo afirma que la plantilla afronta la baja de Manolo Díaz "con la mejor actitud posible, intentando remar todas un poquitito más de lo que estábamos haciendo". Señala Celia Rojo que "es un contratiempo que no depende de nosotras y lo que nos queda es luchar por las victorias", empezando por buscar los dos puntos "en una pista complicada" como es la del Anaitasuna. "Intentaremos sacar lo mejor de nosotras y dar una alegría a Manolo", comenta la capitana azul.

Por su parte, el Confía Base recibirá esta tarde, a las 18.30 horas, al Anaitasuna de División de Honor Plata masculina en Vallobín. En este caso será el primer equipo navarro, no el filial, contra el que el equipo azul logró el ascenso en el mismo escenario en 2022, una jornada inolvidable para el Base.

El partido llega en buen momento para el equipo dirigido por Daniel Bandrés, que la pasada jornada logró en Alcobendas la primera victoria de la temporada (26-33) y que sumó otros tantos empates en sus primeros tres partidos en Vallobín. El Anaitasuna, recién descendido de Asobal, tiene seis puntos, uno más que el Confía, producto de tres triunfos y tres derrotas en lo que va de liga.