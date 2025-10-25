El eléctrico final del Círculo no basta: primera derrota en casa (86-89), ante el Logrobasket

El Círculo Gijón sumó su tercera derrota en cuatro partidos en Segunda FEB, la primera en casa, después de quedarse corto en la remontada en un final de partido pletórico ante el Logrobasket. El conjunto riojano, tras una primera mitad igualada, había conseguido irse en el marcador en la segunda, lo hizo hasta de once puntos, pero tuvo que esperar a la última jugada para ganar. Al final, la flojera en el rebote defensivo y un error por complicarse la vida en ataque, dos de los pecados de este inicio de temporada del Círculo, terminaron decantando el partido para el Logrobasket, que consiguió su primera victoria de la temporada.

Buen comienzo

Ya es habitual que el Círculo comience los partidos con buen tono, mejor que su rival, una situación que se prolongó ayer durante todo el primer cuarto y algunos minutos del segundo. Sin embargo, fueron los visitantes los que le dieron la vuelta a la tortilla en la recta final del segundo cuarto. El equipo local se fue al vestuario por delante gracias a un dos más uno de Guillem Arcos en la última acción (43-42).

Un tercer cuarto desacertado

El descanso no le sentó nada bien al equipo de Nacho Galán, que salió a pista frío, impreciso y desacertado. El entrenador gijonés tuvo que pedir tiempo muerto después de un 0-9 de salida del Logrobasket, que ponía las cosas cuesta arriba al Círculo (43-51). A partir de ahí, el equipo asturiano fue haciendo la goma y jugando a tirones. Uno de ellos, espectacular, en el que Reilly sumó nueve puntos seguidos, a lo que sumó un triple del pivot Okafor, colocó el 59-60. Manuel Vázquez, el más destacado del rival, fue el encargado de tirar de los suyos, que llegaron al final del tercer cuarto con seis puntos de diferencia (64-70).

Locura final que sale cruz

El último cuarto fue una locura. El Círculo salió decidido a apretar las clavijas en defensa, algo en lo que tuvo éxito pero que le costó numerosas discusiones con la pareja arbitral. Sin embargo, en ataque iba perdiendo cada vez más tino, incluso en lanzamientos liberados, y el Logrobasket parecía irse irremisiblemente (68-75) a falta de poco más de seis minutos. Entonces apareció Tavin Pierre, hasta entonces inédito, para anotar dos canastones y servir un triple a Reilly, que colocó el 76-79. Faltaba escalar el último tramo de la montaña y de eso se encargó Samu Barros, que fue una pesadilla en defensa. Infante colocó el triple del 80-84 a 2.36 y el Círculo se desató, con cuatro acciones de gran mérito que se convirtieron en un 86-84 gracias a Reilly, Samu Barros y Okafor, con un potente mate. Restaba poco más de un minuto y entonces, cuando había hecho lo más difícil, se produjeron los errores del Círculo. Primero permitiendo hasta tres lanzamientos del Logrobasket en la siguiente acción, que terminó en canasta de Niang y un adicional que falló. En la posesión del Círculo, con empate a 86, Reilly se metió en la boca del lobo y perdió el balón, convertido en un triple de Serrato en la transición. En la jugada final, Reilly falló el triple y Okafor fue taponado en su intento para dejar un mal sabor de boca en un final loco.