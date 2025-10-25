Ni el líder puede con este Vetusta: el filial azul asalta Abegondo tras un golazo de Joaquín Delgado

El Real Oviedo Vetusta asaltó el fortín de la Ciudad Deportiva Abegondo tras lograr una importante victoria ante el Deportivo Fabril, acabando con la condición de invicto en la liga del conjunto gallego, gracias a un golazo por la escuadra marcado por Joaquín Delgado, que iguala como pichichi de la liga al deportivista Nsongo Bil, que se quedó sin marcar en el duelo de máximos artilleros del grupo 1 de la Segunda Federación. Con este resultado, el filial carbayón sigue segundo con 18 puntos y ahora es el único equipo imbatido de la competición, a un punto del conjunto coruñés, que mantiene el liderato.

Un encuentro muy disputado

El encuentro comenzó con dos equipos presionando arriba la salida del balón de su rival, con muchas interrupciones en el juego por las faltas realizadas por ambos contendientes. La primera aproximación con peligro del Vetusta no llegó hasta el minuto 10. La jugada la inició en línea de tres cuartos Dieguito, quien abrió a la banda derecha, donde se incorporó al ataque el lateral Adri Fernández, que puso un buen centro a Joaquín Delgado, pero su remate se marchó pegado al poste. Los gallegos tardaron en buscarle las cosquillas en defensa a los visitantes, pero tuvieron su primera gran ocasión a los 17 minutos en un remate intencionado con la zurda desde la frontal del área de Fabri, que se encontró con la excelente intervención de Miguel Narváez, que desvió el esférico con la punta de los dedos a córner. Poco después un error en salida estuvo a punto de ser aprovechado por Fabri, pero el disparo de este desde fuera del área lo detuvo bien colocado Miguel Narváez.

No había un dominador claro y sí muchas alternativas en el juego. Antes del descanso el Vetusta inquietó la portería rival en un centro desde la derecha, que, tras una serie de rechaces de los zagueros locales, casi es aprovechado por Guille Berzal, pero el balón finalmente acabó rechazado por un defensa local a saque de esquina. Sin embargo, el remate más claro para romper el empate lo tuvo el Fabril en un centro colgado al área de Enrique, que controló dentro del área Nsongo Bil y su remate a bocajarro lo desbarató providencial Miguel Narváez.

Un golazo de bandera de Joaquín Delgado

Tras la reanudación, el encuentro estuvo muy parejo y con las fuerzas equilibradas, hasta que el Oviedo Vetusta, en una rápida contra, marcó el 0-1. Su goleador, Joaquín Delgado, que marcó su séptimo tanto en la liga, se escapó por la izquierda y lanzó un latigazo con la zurda desde la frontal del área que se coló por toda la escuadra en el minuto 58. El filial deportivista pudo igualar la contienda en una asistencia de Nsongo Bil a Garrido, quien lanzo un remate envenenado que salió rozando el poste en el 61. El equipo local siguió apretando, pero se encontró con una segura zaga carbayona. Sin embargo, Fabri, en el 84, pudo firmar las tablas en una jugada individual que acabó con un remate centrado que se marchó rozando el larguero.

Coballes tuvo en sus botas la sentencia para los el Oviedo Vestuta, pero su disparo lo sacó a córner Ríos en el 86. En el descuento, Dipanda pudo marcar el empate para los locales, pero se encontró con una excelente intervención de Miguel Narváez, que desvió el balón a saque de esquina. Un triunfo que refuerza a los de Roberto Aguirre, que siguen en estado de gracia y acumulan más de un año sin perder.