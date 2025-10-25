Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"Marcar el ritmo", reto del Alimerka Oviedo en Mallorca

"Tenemos que cerrar mejor el rebote para poder correr", subraya el técnico del OCB

n. l.

Oviedo

El encuentro de Copa frente al Obradoiro, especialmente la segunda parte, sirven de guía al Alimerka Oviedo Baloncesto, que tiene mañana el reto de ganar su primer partido a domicilio en la pista del Palmer Palma mallorquín (18 horas, LaLiga +). "Si no marcamos nuestro ritmo defensivo y ofensivo sufriremos mucho", advierte el técnico del OCB, Javi Rodríguez. En la jornada copera, el Palmer venció fuera al Gipuzkoa (76-86).

Rodríguez admite que ante el Obra "estuvimos desacertados en las reglas defensivas en la primera parte; en la segunda, sin hacer un derroche físico, fuimos más inteligentes", pero con un pero, la falta de rebote en los últimos minutos, que tuvo mucho que ver en la derrota: "El rebote defensivo es una cuestión de trabajo y el ofensivo, de hábito. Tenemos que cerrar mejor para poder correr". n

