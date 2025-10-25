El próximo 'killer' del Real Madrid acaba con la gran racha del Avilés: derrota de los blanquiazules ante el filial blanco

Esta vez no hubo gol en el descuento ni penaltis fallados cuando parecía que todo estaba en contra. Ni el salvador Javi Cueto pudo aparecer. El Madrid Castilla ha puesto fin a la buena racha del Avilés gracias a una muy buena media hora y la actuación de su delantero centro, Loren Zúñiga, que firmó un doblete en menos de diez minutos para sentenciar el encuentro. Los blanquiazules volvieron a cometer fallos defensivos en centros laterales, algo de lo que llevan pecando varios partidos, y esta vez el cuadro madridista no les perdonó. Con este resultado los asturianos caen de los puestos de play-off y duermen sextos, empatados a puntos con el Barakaldo.

Finalmente, tras las dudas que hubo durante toda la semana, Dani Vidal optó por darle la mediapunta a Raúl Hernández, protagonista en el empate ante el Talavera, colocando de nuevo en los costados a sus hombres más vertiginosos, Quicala e Isi Ros. Raúl Rubio le ganó la partida a Javi Cueto en la delantera, mientras que Kevin Bautista tuvo que esperar su oportunidad desde el banquillo.

El Avilés saltó sin miedo al Di Stefano. A pesar del talento y la velocidad que tienen los jugadores del Madrid Castilla, los blanquiazules propusieron una presión muy intensa, en campo rival, que le permitió tener controlado los primeros quince minutos del encuentro. Por momento, incluso, los avilesinos defendían con un 4-2-4, lanzando a sus cuatro hombres de ataque a por la salida de balón madridista, quedándose solos en la medular Gete y Adri Gómez, que tenía algo más de libertad para saltar a morder.

Real Madrid Castilla 2 0 Avilés 1-0, min. 18: Loren Zúñiga. 2-0, min. 25: Loren Zúñiga. Alineación Real Madrid Castilla Fran González (1);

David Jiménez (2), Joan Martínez (2), Valdepeñas (1), Manu Serrano (1);

Manuel Ángel (1), Cestero (1), Thiago Pitarch (1);

Pol Fortuny (1), Loren Zúñiga (3), César Palacios (2) CAMBIOS Daniel Yáñez (1) por Pol Fortuny, min. 62. Diego Aguado (1) por Manu Serrano, min. 62. Mesonero (1) por Loren Zúñiga, min. 75. Bruno Iglesias (s. c.) por Thiago Pitarch, min. 86. Cristian David (s. c.) por Manuel Ángel, min. 86. Alineación Avilés Álvaro Fernández (1);

Campabadal (1), Babin (1), Borja Granero (0), Osky (1);

Adri Gómez (1), Gete (0);

Isi Ros (0), Raúl Hernández (1), Quicala (1);

Raúl Rubio (1) CAMBIOS Yasser (1) por Adri Gómez, min. 59. Kevin Bautista (1) por Isi Ros, min. 59. Guzmán Ortega (1) por Campabadal, min. 70. Javi Cueto (1) por Gete, min. 70. Pablo Álvarez (1) por Quicala, min. 81. Álvaro Cánovas (Comité valenciano). Amonestó a los locales Masonero y Thiago Pitarch y a los visitantes Borja Granero y Adri Gómez. Estadio Alfredo Di Stefano

Sin embargo, pronto el Madrid Castilla entendió como desarbolar esa presión tan asfixiante. Lo probó pronto, mandando un balón largo a la espalda de la zaga del Avilés, pero Borja Granero cortó esa acción con falta, llevándose una tarjeta amarilla antes del minuto 5. Pero, tras una acción de Babin en un córner que se marchó desviada, llegó el primer tanto local en la primera vez que conseguían pisar el área.

Una vez más, la defensa avilesina hizo aguas en un centro lateral. Esta vez fue César Palacios el que consiguió encontrar las cosquillas del Avilés. El extremo pisó el pico del área, donde, al verse sin marca, colgó un gran centro para que Loren Zúñiga se hiciese gigante en el área y mandase el balón al fondo de la red. Duro golpe para los de Dani Vidal, que, aunque no tenían la posesión, estaban consiguiendo mantener a raya al combinado blanco.

Doblete de Zúñiga

La suerte no le sonrió al Avilés pocos minutos después, cuando el técnico catalán solicitó penalti sobre Adri Gómez. El árbitro, tras acudir al monitor a revisar la acción, no vio nada en esa acción. Y, mientras los asturianos se recuperaban de este doble varapalo, llegó la sentencia blanca. Quicala cometió una grave pérdida cerca del área, algo que aprovechó el Madrid Castilla para atacar por su banda derecha a través de las botas de David Jiménez. Zúñiga aprovechó que Gete y Borja Granero fueron a la ayuda para, solo ante el guardameta, recibir un pase muy tenso desde el costado y disparar a quemarropa a Álvaro Fernández. El guardameta nada pudo hacer para evitar el 2-0.

Zúñiga a punto estuvo de redondear su actuación si no fuese porque Osky salvó, en la línea, el que podía ser el hat-trick del delantero del Real Madrid Castilla. El ovetense, además, tuvo la última ocasión blanquiazul de la primera parte tras una cabalgada de Quicala, pero su disparo se marchó muy por encima del travesaño.

El Avilés, mejor tras el descanso

El descanso le sentó bien al Avilés, que salió con otra cara totalmente diferente a la segunda mitad. Los blanquiazules empezaron a tener más la pelota y, con ello, consiguieron que el Madrid Castilla diese un paso hacia atrás, alejándoles así del área de Álvaro Fernández. Además, Vidal pronto hizo los primeros cambios, metiendo a Yasser, un jugador con más talento con pelota, por Adri Gómez, y dándole la mediapunta a Kevin Bautista, que entró por un Isi Ros desaparecido durante el encuentro.

Raúl Rubio tuvo la más clara del conjunto blanquiazul, pero el delantero maño sigue sin estar fino de cara a puerta. El punta se plantó, tras un gran desmarque, solo ante Fran González, pero su disparo, a escasos metros del guardameta blanco, se estrelló en la madera.

Dani Vidal no dudó en quemar todas sus naves en ataque y, por primera vez esta campaña, juntó en el terreno de juego a Raúl Rubio y Javi Cueto, acabando así el partido con un 4-4-2 con una clara vocación ofensiva. A pesar de la valentía de los cambios la fortuna de los minutos finales, la que tanto sonreía a los asturianos, no quiso aparecer en el Di Stefano, por lo que el marcador no se movió más.

El Madrid Castilla y Loren Zúñiga ponen fin a la racha triunfal del Avilés, que llegaba a este encuentro tras cuatro encuentros sin conocer la derrota. Una gran media hora del cuadro madridista, en la que hicieron valer todo su talento, le sirvió a los blancos echar a los asturianos de los puestos de play-off a segunda División. Ahora toca pensar en la Copa del Rey, que quizás sirva para despejar cabezas después de este resultado.