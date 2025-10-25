El Telecable, con Colomer de vuelta, solo piensa en ganar al Lleidanet

El Telecable Gijón quiere evitar a toda costa sumar dos jornadas consecutivas sin ganar y recibe esta tarde (Mata Jove, 19:15 horas) al Lleidanet con el único objetivo de sumar los tres puntos. El equipo gijonés recupera a Mariona Colomer, que se perdió la última jornada por sanción tras ver la roja en casa frente al Bigues i Riells, lo que en teoría acerca la meta del triunfo frente al conjunto ilerdense.

El último partido del equipo fabril se saldó con un empate (1-1) en la difícil cancha del Cerdanyola, un resultado que dejó un sabor agridulce porque el gol del empate local llegó en el último minuto del encuentro. La plantilla dirigida por Natasha Lee tiene que encontrar una fórmula para paliar la escasez de goles en relación con las oportunidades creadas, que está siendo el gran déficit en este inicio de campaña.

El Lleidanet se presenta en Gijón como uno de los equipos que todavía no ha sumado puntos, aunque en su descargo hay que decir que ha visitado la cancha del Cerdanyola y jugado frente a dos de los grandes favoritos, el Palau y el Vila-Sana.

Sanción al Vila-Sana

Hablando del segundo de estos equipos, la federación le ha sancionado con la derrota por 10-0 en el partido de la primera jornada ante el Bigues (había ganado 0-11) por no tener al menos el 50% de seleccionables por España en el acta.