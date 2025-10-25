El Telecable recupera a Colomer, el gol y la sonrisa: 5-0 ante un desbordado Lleidanet
La jugadora catalana, decisiva al principio en un encuentro de dominio claro del equipo gijonés, que aprovechó para dar minutos a toda la rotación
Tras el empate agridulce en la cancha del Cerdanyola, resultaba imperativo para el Telecable el triunfo ante el Lleidanet en Mata Jove, un choque para el que el conjunto fabril recuperaba a Mariona Colomer tras su partido de sanción por la roja ante el Bigues. Y el partido salió redondo para el equipo gijonés (5-0) y para Colomer, que salió como una furia en el choque para dejarlo decidido en siete minutos. A los 32 segundos, su segunda internada por la derecha servía en bandeja el primer tanto del partido a Marta Piquero, y a los siete minutos lanzó un espectacular chut desde lejos que se coló por la escuadra ilerdense. El Lleidanet bastante hacía con defenderse ante un Telecable que le tenía dominado de cabo a rabo, moviendo la bola con sentido y provocando numerosas oportunidades de gol.
Apuesta por Aine en la portería
Natasha Lee, la entrenadora local, estaba decidida a dar minutos a su plantilla, y dejó sin vestir a Ana Catarina y a Laia Juan, esta con un golpe. Además, apostó en la portería por la jovencísima Aine Pérez (17 años) en lugar de Viki Caretta. La candamina fue a más a lo largo del partido y resolvió el peligro que creó el conjunto visitante, que tampoco fue demasiado.
Detalle de clase de Ainara
El partido estaba decantado y se rompió definitivamente en una acción de gran calidad de Ainara Anido, que forzó una tarjeta azul y una falta directa que ella misma transformó en el 3-0. Corría el minuto 17, y apenas un minuto más tarde fue Nuria la que consiguió batir a la portera visitante para hacer el cuatro a cero con el que se llegó al descanso.
Judith Cobián cierra la cuenta
La segunda parte tuvo poca historia. Lee profundizó en las rotaciones, dando minutos a las jugadoras más jóvenes del equipo, y el Lleidanet se esmeró en labores defensivas para tapar huecos. Las posesiones se hicieron cada vez más largas en los sticks locales, pero con menos oportunidades de gol. La más clara, un disparo al larguero de María Igualada cuando el Lleidanet jugaba con una menos por una nueva tarjeta azul. Todavía llegó un quinto tanto de las de Mata Jove, en una acción de Judith Cobián por detrás de la portería que sorprendió a la guardameta catalana. El Telecable también se quedó en inferioridad dos minutos, pero supo aguantar bien y dejar morir el partido. Al final, una jornada de alegría para el equipo gijonés, que se vio beneficiado por el inesperado empate a ceros en casa del Fraga ante Las Rozas.
- Quienes hayan trabajado menos de 25 años serán beneficiados por la Seguridad Social con años de cotización sin trabajar para que la cuantía de la pensión no se vea perjudicada
- Todas las IMÁGENES de la llegada de la Familia Real y los invitados al concierto de los premios "Princesa de Asturias"
- EN DIRECTO: El gran día de los premios 'Princesa de Asturias' arranca en el Reconquista con la presencia de la Familia Real, invitados y los galardonados
- EN IMÁGENES: Así fue la llegada de los invitados a los premios "Princesa de Asturias" y su paso por la alfombra azul
- Todos los detalles de la visita de los Reyes a Valdesoto: dos horas para resumir 21 años de esfuerzo por ser 'Pueblo ejemplar
- Celso Roces, organizador del Rally Princesa, condenado a 3 años y medio de cárcel por falsedad documental y apropiación indebida
- EN IMÁGENES: El hotel de la Reconquista se convierte en el epicentro de los premios "Princesa" en las horas previas a la ceremonia
- Final feliz para las cabras enriscadas en Somiedo gracias a la intervención de los bomberos: 'Están bien, no paran de comer