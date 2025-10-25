El Telecable recupera a Colomer, el gol y la sonrisa: 5-0 ante un desbordado Lleidanet

Tras el empate agridulce en la cancha del Cerdanyola, resultaba imperativo para el Telecable el triunfo ante el Lleidanet en Mata Jove, un choque para el que el conjunto fabril recuperaba a Mariona Colomer tras su partido de sanción por la roja ante el Bigues. Y el partido salió redondo para el equipo gijonés (5-0) y para Colomer, que salió como una furia en el choque para dejarlo decidido en siete minutos. A los 32 segundos, su segunda internada por la derecha servía en bandeja el primer tanto del partido a Marta Piquero, y a los siete minutos lanzó un espectacular chut desde lejos que se coló por la escuadra ilerdense. El Lleidanet bastante hacía con defenderse ante un Telecable que le tenía dominado de cabo a rabo, moviendo la bola con sentido y provocando numerosas oportunidades de gol.

Apuesta por Aine en la portería

Natasha Lee, la entrenadora local, estaba decidida a dar minutos a su plantilla, y dejó sin vestir a Ana Catarina y a Laia Juan, esta con un golpe. Además, apostó en la portería por la jovencísima Aine Pérez (17 años) en lugar de Viki Caretta. La candamina fue a más a lo largo del partido y resolvió el peligro que creó el conjunto visitante, que tampoco fue demasiado.

Detalle de clase de Ainara

El partido estaba decantado y se rompió definitivamente en una acción de gran calidad de Ainara Anido, que forzó una tarjeta azul y una falta directa que ella misma transformó en el 3-0. Corría el minuto 17, y apenas un minuto más tarde fue Nuria la que consiguió batir a la portera visitante para hacer el cuatro a cero con el que se llegó al descanso.

Judith Cobián cierra la cuenta

La segunda parte tuvo poca historia. Lee profundizó en las rotaciones, dando minutos a las jugadoras más jóvenes del equipo, y el Lleidanet se esmeró en labores defensivas para tapar huecos. Las posesiones se hicieron cada vez más largas en los sticks locales, pero con menos oportunidades de gol. La más clara, un disparo al larguero de María Igualada cuando el Lleidanet jugaba con una menos por una nueva tarjeta azul. Todavía llegó un quinto tanto de las de Mata Jove, en una acción de Judith Cobián por detrás de la portería que sorprendió a la guardameta catalana. El Telecable también se quedó en inferioridad dos minutos, pero supo aguantar bien y dejar morir el partido. Al final, una jornada de alegría para el equipo gijonés, que se vio beneficiado por el inesperado empate a ceros en casa del Fraga ante Las Rozas.