Covadonga y Llanera mantienen el pulso: así fue la jornada 8 en el grupo asturiano de Tercera Federación

Jornada 8 completada en el grupo asturiano de Tercera Federación, con alguna que otra sorpresa y varios golpes encima de la mesa. El Covadonga y el Llanera se mantienen en lo más alto de la tabla, ambos con 20 puntos y sin conocer la derrota. Uno de los que perdió su invicto este fin de semana fue el Caudal, precisamente ante el Llanera. Tampoco pudo ganar el Mosconia en Llanes y se distancia del liderato. Por otro lado, el Sporting Atlético consiguió golear al Colunga, que estaba siendo una de las grandes sensaciones en la categoría. En la zona baja también hubo alegrías, como la del Gijón Industrial, que cosechó su primer triunfo de la temporada. A continuación, como cada semana, todos los detalles de los partidos de esta jornada.

Juan Menéndez marca la diferencia en El Sotón

LENENSE 0-1 PRAVIANO Lenense Proinastur: Bussmann (2), Álex Blanco (2), Álvaro Merayo (1), Darío (1), Yago Delgado (2), Pablo Naredo (1), Dani Suárez (1), Korka (2), Bryan Reyes (2), Momo (2) y Vicente Carreño (1). Cambios: Dani Pérez (1) por Darío, min. 60. Lucas Rodríguez (2) por Pablo Naredo, min.60. Ángel (1) por Bryan Reyes, min. 60. Mario Morán (1) por Korka, min. 68. Simón (s.c.) por Yago Delgado, min. 82. Praviano: Ali Fall (2), Mateo Gavadián (1), Álvaro Gabancho (2), Dani Lara (2), Oriol Ruiz (1), Sergio García (1), Juan Menéndez (3), Adri del Oso (2), Tomás González (1), David Pastur (2) y Fer Villar (2). Cambios: Diego Iza (1) por Tomás González, min. 69. Jorge Argüelles (s.c.) por Adri del Oso, min. 85. Miguel Cipleu (s.c.) por David Pastur, min. 85. El gol: 0-1, min. 44: Juan Menéndez. Árbitro: Avelino González González (Nalón). El Sotón: Unos 120 espectadores

Dani Ruiz | Pola de Lena

El Lenense cosechó su cuarta derrota consecutiva, en este caso ante el Praviano, que consiguió un importante triunfo gracias a un golazo de Juan Menéndez al filo del descanso. Durante el primer tiempo hubo muy pocas ocasiones, pero los visitantes supieron aprovechar su mejor ocasión a través del tanto de su capitán, que se echó al equipo a sus espaldas durante todo el encuentro. Juan avanzó desde la banda derecha hacia posiciones interiores y ahí se sacó de la manga un zapatazo que entró directamente por la escuadra.

Tras el paso por los vestuarios, el Lenense salió con otra cara, con el firme objetivo de darle la vuelta al marcador, pero no estuvo ni cerca de empatar. Los atacantes locales tenían la pólvora mojada. Apenas hubo un par de disparos lejanos que no encontraron portería a favor de los locales. Así, los tres puntos se los llevó el equipo que mejor supo rentabilizar su escaso peligro. Con este triunfo, el Praviano se coloca provisionalmente en la zona media de la tabla, en el octavo puesto.

El Llanera doblega al Caudal

LLANERA 2-0 CAUDAL Llanera: Javi Benítez (2); Izan (2), Paul Otia (3), Traore (2), Mikel Busto (1), Mathieu (2), Viti (2), Álex Solís (2), Dani Collado (2), Miguel Estébanez (3) y Romaric (2). Cambios: Dominique (1) por Mikel Busto, min. 19. Guille Vaamonde (1)_por Romaric, min. 66. Dani Corgo (s.c.) por Dani Collado, min. 79. Caudal: Jara (1); Alburquerque (1), Mario Sánchez (2), Agus_Porto (1), Borja Rodríguez (2), Kike Fanjul (2), Julio Delgado (2), Sergio Ordóñez (1), Iván Elena (1), Jairo Cárcaba (1) y Claudio Medina (2). Cambios: Diego Boza (1) por Kike Fanjul, min. 46. Michael (2) por Sergio Ordóñez, min. 46. Nacho Velardi (1) por Claudio Medina, min. 66. Montequín (1) por Iván_Elena, min. 66. Vicente Antuña (s.c.) por Agus Porto, min. 80. Goles: 1-0, min. 27: Miguel Estébanez. 2-0, min. 53. Miguel Estébanez. Árbitro: Iván Bastián Sanjuan (Gijón). Expulsó al local Dominique por doble amarilla en el min. 65. Amonestó a Traore, Álex Solís, Romaric, Viti, Guille Vaamonde y al entrenador Chuchi Collado, y a Agus Porto, Michael y Mario Sánchez. Pepe Quimarán: unos 320 espectadores.

Dani Ruiz | Posada de Llanera

El Llanera, con dos goles de Miguel Estébanez, se llevó el partido ante el Caudal, al que le pesó mucho el segundo tanto, muy protestado por los jugadores visitantes que reclamaron fuera de juego.

El partido prometía, como así se refrendó después, con un Llanera que ocupaba la segunda posición y un Caudal que llegaba como tercero, empatados a puntos hasta este partido. El Llanera se queda ahora empatado con el líder Covadonga y con una ventaja de tres puntos con el conjunto mierense.

El duelo comenzó con los dos equipos bien plantados sobre el campo, con el Caudal en muchas ocasiones con los puntas tirados a banda mientras que el Llanera ponía punta y mediapunta, con un sistema similar al de su oponente. Los dos entrenadores introdujeron cambios con relación a la jornada anterior: Chuchi Collado uno, el del goleador Miguel Estébanez, por el lesionado de larga duración Robert; y el caudalista Adrián González cuatro, poniendo bandas de largo recorrido y gente con llegada de segunda línea.

El primer disparo fue para los visitantes a los tres minutos de juego por medio de Iván Elena, pero se fue rozando el larguero. Dos minutos después fue su compañero Borja Rodríguez el que probó suerte con un gran disparo con la izquierda, pero una buena mano abajo de Javi Benítez impidió el gol.

El Llanera también gozó de ocasiones por medio de Mikel Busto y de Miguel Estébanez. A su vez, las tuvo el caudalista Claudio Medina por dos veces, pero sin conseguir nada positivo en ninguno de ellas. Ya en el minuto 27, llegó el gol del Llanera tras un robo de balón de Romaric, que hizo un pase interior a Miguel Estébanez quien, con un gran derechazo cruzado, batió al meta Jara. La segunda parte comenzó con dos cambios tácticos del Caudal, dando entrada a Diego Boza y Michael, jugador este último que debutaba al incorporarse procedente del Mosconia. En apenas ocho minutos, el mismo protagonista local, Miguel Estébanez, puso el 2-0 y el segundo en su cuenta particular. Un gol que fue muy protestado por el equipo visitante, al considerar que el gol venía precedido de un fuera de juego.

El Llanera perdió un poco después a Dominique, que vio la segunda amarilla, por lo que los locales dieron un paso atrás, pasando a mantener el resultado. El Caudal la tuvo para recortar distancias a siete minutos del final por medio de Michael, pero su disparo se fue cruzado. El Llanera fue capaz de defenderse bien y mantener un resultado muy importante en su pelea por la zona alta de la tabla.

Pablo le da la victoria al Entregu en el tiempo de descuento

L'ENTREGU 2-1 TUILLA L’Entregu: Gonzalo (1); Pablo (3), Carlos Figar (3), Cristian Ferreiro (2), Mateo Casas (2), Javi Meana (2), Somiedo (2), Cristian García (2), Diego Pereira (2), Fran Pacoli (2) y Nacho Brañanova (2). Cambios: Mario Canal (2) por Mateo Casas, min. 46. Borja Vicente (1) por Nacho Brañanova, min. 65. Berto Arias (1) por Somiedo, min. 73. Tuilla: Guillermo (2); Guti (1), Miloud (1), Sergio González (2), Lele (2), Sergio (1), Ángel Cuesta (1), Rober (1), Monasterio (1), Kang (1) y Mariscal (2). Cambios: Enri (1) por Miloud, min. 46. Galo (2) por Ángel Cuesta, min. 46. Naya (1) por Sergio, min. 81. Cris Rubio (1) por Kang, min. 81. Mini (s.c.) por Monasterio, min. 91. Goles: 1-0, min. 25: Cristian García. 1-1, min. 56: Sergio. 2-1, min. 94: Pablo. Árbitro: Gao Aladro (Gijón). Amonestó a Pereira, y a los visitantes Sergio y Monasterio. Nuevo Nalón: 350 espectadores.

Juan Merino | El Entrego

La primera parte fue de total dominio y control de L’Entregu ante un timorato Tuilla, que solo tuvo un acercamiento de cierta entidad a la meta Ardura. El equipo local, por contra, salió fuerte, haciéndose con la posesión del balón y control del partido. Si acaso, le faltó precisión para superar la línea de contención del contrario.

Hubo acercamientos peligrosos de Cristian, a centro de Pereira, y de Meana, que cruzó en exceso el balón. También la tuvo Cristian al finalizar la primera parte. El Tuilla solo disparó una vez a portería por medio de Kang. El tanto de Cristian, con el que se adelantó L’Entregu, llegó tras una laboriosa jugada local, con varios rechaces, delante de Guillermo que acertó a rematar el delantero.

En la segunda parte, el juego resultó muy deslabazo, maniatando los jugadores de Bango la línea de creación del equipo entreguín, llegando en una jugada aislada el gol del Tuilla para empatar, obra de Sergio tras una falta lejana que ganaron por arriba, con salida en falso de Ardura.

El partido a partir de ahí se convirtió en un correcalles, en el que los locales no estuvieron acertados en su intento de acorralar a los visitantes, que se defienden como pueden de las embestidas de los de Lucho. Así se llegó a la última jugada, ya en el añadido, en un córner que botó L’Entregu, rechazó la zaga visitante y el central Pablo, que se había incorporado al ataque, se sacó un zapatazo con la zurda que superó a toda la maraña defensiva visitante, Guillermo incluido.

Goleada de un eficaz Ceares en Las Tolvas

TITÁNICO 0-5 CEARES Titánico: Eric Terente (1); Álex Hornas (1), Álex García (2), Pablo Flores (2), Barbón (2), Juan Laine (1), Joan Vilches (2), Pablo Fernández (1), Lele (1), Samu Armayor (1), e Ian (2). Cambios: Damián (s.c.) por Álex Hornas, min. 53. Borja Sierra (s.c.) por Pablo Fernández, min. 53. Damián Pérez (s.c.) por Lele, min. 64. Denzel (1) por Samu Armayor, min. 64. Ceares: Nacho (3); Pelayo (2), Héctor Zuazua (2), Rafa Felgueroso (2), Carcedo (3), Pedro (2), Mateo Nistal (3), Steven (3), Layman (3), Álex Sandoval (2) y Madeira (2). Cambios: Erasmo (1) por Steven, min. 64. Álex Feiro (1) por Sandoval, min. 64. Hugo Martínez (1) por Pedro, min. 64. Enol (1) por Carcedo, min. 75. Otero (s.c.) por Madeira, min. 79. Goles: 0-1, min. 17: Sandoval, de penalti. 0-2, min. 46: Nistal. 0-3, min. 53: Steven. 0-4, min. 55: Layman. 0-5, min. 60: Layman. Árbitro: Martos Amor (Avilés). Amonestó por parte local a Álex Hornas y a Juan_Laine, y por parte visitante a Pedro y Madeira. Las Tolvas: 290 espectadores.

J. Suárez | Pola de Laviana

En el primer tiempo se adelantó el Ceares con un penalti bastante riguroso que la afición protestó mucho. Lo transformó Sandoval. A punto estuvo de empatar el Titánico en un remate de cabeza de Barbón que dio en el poste izquierdo. Un primer tiempo trabado, igualado, que se desequilibró del lado visitante por el protestado penalti.

En la segunda parte, nada más salir, Mateo Nistal recogió un rechace y logra el segundo. A partir de ahí, el Titánico se fue al ataque. Pudo marcar en una ocasión de Ian que salvó bien el portero. El acierto del Ceares le sirvió para golear en Pola de Laviana.

El Covadonga vence y se mantiene en lo más alto

COVADONGA 2-0 NAVARRO Covadonga: Buru (2); David Ruiz (3), Emilio Morilla (3), Pablo Secades (2), Miguel (2), Pablo Tineo (3), Xurde (2), Michel Secades (2), Mino (3), Guille Cueto (3) y Bauti (2). Cambios: Thompson (2) por Mino, min. 73. Aitor Elena (1) por Michel Secades, min. 79. Marqueta (s.c.) por Pablo Tineo, min. 87. Simón (s.c.) por Bauti, min. 87. Navarro: Iker Martín (2); Varo (2), Wellington (s.c.), Adrián Sánchez (3), Javi Álvarez (2), Josín (2), Sergio Trueba (2), Manu Ameijide (2), Fredo del Río (3), Jandro Fernández (2) y Fabrice (2). Cambios: Nuño (2) por Wellington, min. 9. Raúl Prado (2) por Jandro, min. 71. Castro (2) por Fabrice, min. 71. Goles: 1-0, min. 10: Bauti. 2-0, min. 83: Pablo Tineo. Árbitro: Rodríguez Montes (Nalón). Amonestó a los locales Michel Secades e Iván Elena, y a los visitantes Sergio Trueba, Jandro y Adrián. J. A. Á. Rabanal: unos 200 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por la madre del vicepresidente del Covadonga, María del Pilar Hidalgo.

A. Arango | Oviedo

El Covadonga se adelantó a los diez minutos al culminar Bauti una jugada de Mino. El Cova tuvo que esperar al minuto 83 para sentenciar un partido de muchas interrupciones ante un incómodo Navarro. La victoria le permite mantenerse como líder de la categoría.

En la primera mitad, el Cova tuvo una gran ocasión de Guille Cueto para ampliar su ventaja y tuvo el empate el Navarro a un minuto del descanso por medio de Josín, pero Buru contestó con una gran intervención. En la continuación, la primera ocasión la tuvo el Navarro en un disparo de Jandro que atajó Buru y seis minutos después Iker se lucía con un disparo a bocajarro del local Bauti. Se sacudió el dominio el Navarro, que tuvo una gran ocasión por medio de Jacobo. Sentenció el Covadonga por medio de Tineo dando tranquilidad a la recta final del duelo.

El Siero coge oxígeno en el Muro de Zaro

AVILÉS STADIUM 0-1 SIERO Avilés Stadium: Hugo Escobar (1), Edu Guerra (1), Manu Rojo (2), Néstor Bustelo (1), Óscar Arruñaga (1), Josín Remuñán (2), Bryan (2), Kian (2), Pelayo Cuesta (2), Mario López (1) y Reichert (2). Cambios: Nélson Cáceres (2) por Néstor Bustelo, min.46. Marcos Noya (1) por Edu Guerra, min.64. Rodrigo (2) por Manu Rojo, min.64. David Heres (1) por Reichert, min.75. Dani Castellano (1) por Pelayo Cuesta, min.83. Club Siero: Aitor (1), Hugo Donate (2), Roberto Villa (1), Álex Blanco (2), Martín (1), Nacho García (1), Gamarra (3), Dani Fernández (2), Santullano (2), Figaredo (2) y Noé (2). Cambios: Medori (2) por Martín, min.35. Juan Fernández (1) por Figaredo, min.70. Nico Vega (1) por Santullano, min.70. Goles: 0-1, min 12: Figaredo. Árbitro: Prado Núñez (Oviedo). Amonestó a los locales Edu Guerra, Manu Rojo, Remuñán, Richert, Óscar Arruñaga y Bryan, y a los visitantes Santullano y Roberto Villa. Muro de Zaro: unos 270 espectadores

José Ignacio | Avilés

El Siero consiguió una victoria muy importante ante el Avilés Stadium que le permite salir de los puestos de descenso e igualar con ocho puntos al cuadro avilesino.

En el Muro de Zaro comenzó dominando el equipo local y el Siero esperaba su momento para salir a la contra. Y así pudieron golpear primero. A los 12 minutos, en un buen contraataque, Gamarra puso a prueba a Hugo Escobar, que no fue capaz de blocar el balón y el rechace lo aprovechó Figaredo para anotar el 0-1 que a la postre acabaría siendo definitivo. El tanto no cambió el guion y el Stadium siguió llevando el peso del encuentro, aunque sin acercarse con peligro a la portería defendida por Aitor.

Tras el paso por los vestuarios, los locales adelantaron sus líneas en busca del empate, pero no fueron capaces de incomodar a un Siero que supo jugar sus cartas. Hubo más interrupciones y fueron pasando los minutos sin que el Avilés Stadium llegase con claridad. De hecho, fueron los visitantes los que estuvieron más cerca de ampliar la renta en el marcador. Gamarra fue de los mejores del encuentro y, gracias a su velocidad, consiguió lanzar numerosos contraataques para los de Luis Rueda, pero ninguno de ellos llegó a buen puerto.

En la recta final ninguno de los dos equipos puso en apuros a los porteros. Lo intentó más el Stadium en busca de sumar, al menos, un punto, aunque sin éxito. Partido cerrado que finalmente se decidió por el tempranero tanto de Figaredo. Con este resultado, el Siero sale del descenso y se coloca en la decimosegunda plaza, igualando a ocho puntos al Avilés Stadium, un puesto por debajo. La próxima semana los de Rueda reciben en casa a uno de los gallitos de la categoría, el Covadonga; mientras que el Avilés Stadium visitará el Hermanos Antuña para medirse al Caudal.

El Industrial gana de penalti en Sotrondio

SAN MARTÍN 0-1 GIJÓN INDUSTRIAL San Martín: Enol (1); Vega (1), Camblor (1), Marco (1), Baragaño (1), Jairo (1), Felipe (2), Yago (1), Aitor (2), Biforcos (1) y Charly (1). Cambios: Ferrari (1) por Marco, min. 56. Javi (1) por Felipe, min. 63. Pimentao (1) por Aitor, min. 70. Varela (1) por Biforcos, min. 70. Gijón Industrial: Raúl (2); Nacho (1), Rueda (1), Iyán (1), Isra (1), Borja Prieto (2), Mauro (2), Del Río (1), Gonzalo (1), Chery (1) y Berredo (1). Cambios: Néstor (1) por Chery, min. 71. Álvaro (s.c.) por Rueda, min. 85. El gol: 0-1, min. 45: Borja Prieto, de penalti. Árbitro: Vázquez Iglesias (Oviedo). Amonestó por parte local a Yago, y a los visitantes Borja_Prieto, Mauro, Del_Río y al entrenador Héctor. El Florán: unos 150 espectadores.

El San Martín fue de más a menos en un encuentro en el que tuvo más llegadas en la primera parte, en la que dispuso de ocasiones para marcar. Sin embargo, cuando se agotaba esa primera parte, Nacho es derribado dentro del área cuando conducía una contra y la pena máxima la transformó Borja Prieto. En la segunda mitad, el San Martín no tuvo premio a su empuje por el empate.

El Mosconia pincha en Llanes y sale del play-off

LLANES 2-1 MOSCONIA Llanes: Moi (3), Pablo Álvarez (2), Wade (2), Bamba (3), Richi (2), Arturín (3), Álvaro Viña (2), Gonzalo Canal (2), Mundaka (2), Ivanchu (2) y Pedro Bayón (2). Cambios: Landry (2) por Arturín, min.68. Hugo (2) por Mundaka, min.76. Saúl Fernández (2) por Pedro Bayón, min.76. CD Mosconia: Víctor (2), Christian Muñiz (2), Espina (2), Jandrín (1), Nico Arce (2), Carlos Cid (2), Fagir (3), Alonso (2), Brito (1), Juan Quirós (1) y Morcillo (2). Cambios: Perera (1) por Carlos Cid, min.68. Javi Campones (1) por Brito, min.68. Guardado (1) por Nico Arce, min.76. Javi (s.c.) por Fagir, min.81. Goles: 1-0, min 21: Arturín. 1-1, min 45: Isma Fagir (p). 2-1, min 89: Bamba. Árbitro: Peraleda Mateos (Gijón). Expulsó por roja directa a Javi Huerta. Amonestó a los locales Bamba, Richi, Mundaka y Saúl Fernández y a los visitantes a Christian Ruiz y a Espina. San José: unos 275 espectadores.

El Llanes consiguió su segunda victoria consecutiva a costa de un Mosconia que sale de los puestos de play-off y se distancia hasta los ocho puntos del liderato.

La primera parte arrancó igualada y fueron los locales los que dieron el primer golpe para ponerse por delante. Ivanchu centro desde la banda diestra y Arturín disparó desde la frontal para anotar el 1-0 con la ayuda del palo. El Mosconia reaccionó rápido y Fagir tuvo el empate, pero una gran intervención de Moi lo evitó. Justo antes del descanso, una mano de Richi en el área supuso un penalti para los visitantes y esta vez Fagir sí fue capaz de batir a Moi para poner la igualada.

En la segunda parte, el Llanes salió más decidido a por los tres puntos, fue capaz de dominar más y tuvo buenas ocasiones a través de Richi y Bamba. En el 75’ Landry anotó, pero el tanto fue anulado por fuera de juego. Los visitantes lo fiaban todo a la contra y en la recta final tuvieron el 1-2. Perera avanzó por la banda izquierda y dio el pase de la muerte a Juan Quirós, que se encontró de nuevo con Moi.

El que perdona lo apaga y esa máxima la aprovechó el Llanes para llevarse el triunfo en los últimos minutos. Bamba remató de cabeza en el segundo palo para poner el 2-1 definitivo en el 89’. El Mosconia quedó tocado y no fue capaz de amenazar en el descuento al Llanes, que se mostró sólido para ganar a uno de los llamados a luchar por el ascenso esta temporada.

El Sporting Atlético se da un festín en Mareo

SPORTING ATLÉTICO 7-0 COLUNGA Sporting Atlético: Mario Ordóñez (2), Iker Martínez (3), Lussenhoff (2), Mbemba (2), Manu Rodríguez (2), Marcos Fernández (3), Oyón (2), Álex Diego (2), Chris Ferreres (3), Matabuena (3) y Enol Prendes (3). Cambios: Picón (2) por Iker Martínez, min. 46. Adri Sancho (2) por Lussenhoff, min. 46. Mancha (3) por Ferreres, min. 46. Loki (2) por Matabuena, min. 61. Aarón Quintana (2) por Oyón, min. 61. CD Colunga: Pablo Díez (2), Nacho García (1), Rodri Gutiérrez (1), Abel Fernández (1), Jandro (1), Álvaro Fernández (1), Nico Fernández (1), Diego Blanco (1), Miguel Rodríguez (1), Abraham (1) y Pedro (1). Cambios: David Moreno (1) por Nico Fernández, min. 55. Saúl Fernández (1) por Abel, min. 61. Guille Alonso (1) por Álvaro Fernández, min. 61. Hugo Jiménez (1) por Pedro Álvarez, min. 70. Antón (1) por Abraham, min. 70. Goles: 1-0, min. 8: Enol Prendes. 2-0, min. 15: Chris Ferreres. 3-0, min. 42: Marcos Fernández. 4-0, min. 66: Mancha. 5-0, min. 70: Mancha. 6-0, min. 73: Loki. 7-0, min. 78: Marcos Fernández. Árbitro: Fernández García (Oviedo). Amonestó a los visitantes Hugo Jiménez y David Moreno. Campo 1 de la Escuela de Fútbol de Mareo: unos 400 espectadores.

Tras un inicio de campeonato con dudas, el Sporting B al fin se soltó y goleó al Colunga en Mareo. No podrían comenzar mejor las cosas para el filial, que veía como tan solo le hacían falta 8 minutos a Enol Prendes para colocar el 1-0 en el marcador aprovechando un buen servicio de Marcos Fernández. Tan solo sería el comienzo de una plácida mañana bajo la lluvia para los pupilos de Samu Baños, encargándose 7 minutos después Chris Ferreres de aprovechar su velocidad recogiendo un buen balón al hueco para definir a la perfección.

El Sporting Atlético no bajó el pistón, continuó volcado sobre la meta colunguesa. A punto de llegar al descanso, Iker Martínez pondría un centro perfeto a la cabeza de Marcos Fernández, que enviaba el esférico al fondo de la red para colocar el 3-0 en favor de los sportinguistas, un resultado con el que se terminaría llegando al final del primer acto.

Samu Baños aprovechaba la cómoda ventaja en el marcador para realizar tres cambios al descanso, dando entrada a Kevin Picón, Mancha y Adri Sancho. La tónica vista en el primer acto no cambiaría tras la reanudación, siguiendo el Sporting Atlético con su ritmo vertiginoso de cara a la meta rival. Pasada la hora de partido, Mancha se fabricaba una gran jugada individual yéndose de dos defensores para armar la pierna en la frontal y soltar un potente disparo ante el que nada podía hacer Pablo Díez para evitar el 4-0. El propio Mancha se encargaría de colocar el 5-0 en el marcador tras plantarse dentro del área y ajustar el balón pegado a la cepa del palo.

A la fiesta sportinguista se sumaría Loki recogiendo un balón despejado por Pablo Díez tras un buen remate de Enol Prendes, no fallando el mediocentro a portería vacía para colocar el 6-0 en el marcador. Para cerrar el festival rojiblanco, Marcos Fernández engancharía de volea un buen servicio desde la banda de Enol Prendes colocando el 7-0 con el que el choque llegaría a su fin, sumando el Sporting Atlético tres importantes puntos para salir del bache de resultados que atravesaba, ante un rival que, pese a su gran comienzo de temporada, fue incapaz de plantar cara en Mareo a un efectivo filial rojiblanco.