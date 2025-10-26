Dani Vidal, crítico con la defensa del Avilés: "Con poco nos han vuelto a hacer dos goles"

Dani Vidal, entrenador del Avilés, destacó la imagen de su equipo ante el Madrid Castilla después del minuto 30, cuando el cuadro blanquiazul ya iba perdiendo por 2-0. El técnico catalán cree que los suyos podrían "haber rascado un punto o incluso ganar" en su visita al Di Stéfano, aunque se mostró muy crítico con los errores defensivos avilesinos. "Tenemos que ponerle remedio ya", declaró. Estas fueron sus palabras:

Análisis del partido

"Creo que ha habido dos partidos, uno hasta el minuto 30 y otro a partir de ahí. Ellos han entrado muy bien al partido y a nosotros nos costó tener balón. Hemos estado imprecisos en lo técnico, por eso no teníamos continuidad. En una acción de primeras, en un centro lateral, el partido se nos puso en contra. El 2-0 es una pérdida de espaldas muy evitable que nos coge en transición y nos pone el partido cuesta arriba. A partir de ahí hemos sido dominadores del juego, estando en campo contrario y generando situaciones de gol. De ellos ya no recuerdo ninguna más. Con el 2-0 hemos tenido diferentes situaciones, tanto en el primer tiempo como en el segundo, para haber metido el 2-1, pero no hemos tenido acierto. El equipo a partir del minuto 30 ha estado muy bien, pero me voy fastidiado y es evidente que tenemos que poner remedio, porque me da la sensación de que con poco nos han vuelto a hacer dos goles".

Las ausencias

"Las bajas siempre afectan, te limitan las posibilidades, pero eso no lo hemos utilizado de excusa nunca. Ya teníamos un plan de partido establecido. Me quedo con la sensación de que nos faltó tener más continuidad con balón, que había acciones sencillas donde perdíamos el balón. No era un tema de estructura, si no de ciertas acciones individuales que no nos permitían tener continuidad. Creo que podríamos haber rascado un punto o incluso ganar aunque hayamos tenido bajas".

El larguero de Raúl Rubio

"Con ese gol nos hubiésemos metido en el partido. Tuvimos esa ocasión clara, con media hora de partido por delante, cuando estábamos mejor que ellos. La lógica te dice que si consigues recortar en el marcador y estás en un buen momento seguramente pongas en muchos apuros al rival".

Kevin Bautista

"Kevin es un jugador que ha tenido minutos, pero tuvo una lesión muscular. La semana pasada era asumir mucho riesgo que jugase. Era importante que sumase minutos, que no tuviera molestias, y ha acabado bien. Es un jugador que, como el resto de la plantilla, nos va a dar muchísimo nivel".

Dieciséis goles en contra

"Es un dato que no nos gusta nada. Tenemos el foco puesto en mejorar la defensa y en reducir el nivel de ocasiones que nos hacen. Creo que lo estamos consiguiendo, pero con dos centros laterales se nos han puesto 2-0. Tenemos que ponerle remedio ya".

Mensaje a la afición

"Quise darles las gracias, es un esfuerzo y es dinero que vengan hasta aquí. Nos están dando muchísimo y nos vamos tristes por no haberles podido ofrecer ni un empate. La temporada es larga, el jueves tenemos otro compromiso. Seguiremos trabajando que se sientan orgullosos de nosotros como creo que está siendo hasta ahora".