Así fue la jornada de Primera Asturfútbol: El Roces sigue líder y el Sporting C vuelve a pinchar

Todo se mantiene como estaba en los primeros puestos de la Primera Asturfútbol. El líder, el TSK Roces, abrió la jornada 7 de la competición con un empate sin goles ante el San Claudio. Por detrás, el Hispano –segundo clasificado– no jugó porque le tocaba ante el retirado Urraca y el Sporting C, tercero, sigue sin carburar.

El cuadro rojiblanco volvió a pinchar, esta vez ante el Astur, pero se mantiene en los puestos de ascenso y con un partido menos que el Roces. El que sí ganó, y en una plaza difícil como La Isla, fue el Andés, que hurgó en la herida del Unión Comercial -cuatro encuentros seguidos sin ganar- para vencer 0-2 e igualar al cuadro sportinguista.

Le siguen muy de cerca el Condal y el Puerto Vega, que venció por 2-0 al Ribadesella a escasos días del partido más importante de su historia ante el Celta de Vigo en la Copa del Rey. La goleada de la jornada la regaló el Europa de Nava, que se dio un festín ante su gente anotándole cuatro goles al Tineo (4-0).

En la zona baja de la tabla, la victoria del Universidad de Oviedo le permite coger oxígeno a costa de un Luarca que se sitúa en la penúltima posición. Uno de los grandes reforzados es el Barcia, que gracias al tanto de Alejandro en el descuento consiguió el primer triunfo de la temporada, aunque pasará la semana en puestos de descenso. El que sigue buscándolo, aún sin suerte, es La Fresneda, que volvió a perder y cuenta todos sus partidos por derrotas.