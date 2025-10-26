Así fue la jornada de Primera Asturfútbol: El Roces sigue líder y el Sporting C vuelve a pinchar
El filial rojiblanco empata ante el Astur, pero se mantiene en las posiciones de ascenso
JAVI VISO
Todo se mantiene como estaba en los primeros puestos de la Primera Asturfútbol. El líder, el TSK Roces, abrió la jornada 7 de la competición con un empate sin goles ante el San Claudio. Por detrás, el Hispano –segundo clasificado– no jugó porque le tocaba ante el retirado Urraca y el Sporting C, tercero, sigue sin carburar.
El cuadro rojiblanco volvió a pinchar, esta vez ante el Astur, pero se mantiene en los puestos de ascenso y con un partido menos que el Roces. El que sí ganó, y en una plaza difícil como La Isla, fue el Andés, que hurgó en la herida del Unión Comercial -cuatro encuentros seguidos sin ganar- para vencer 0-2 e igualar al cuadro sportinguista.
Le siguen muy de cerca el Condal y el Puerto Vega, que venció por 2-0 al Ribadesella a escasos días del partido más importante de su historia ante el Celta de Vigo en la Copa del Rey. La goleada de la jornada la regaló el Europa de Nava, que se dio un festín ante su gente anotándole cuatro goles al Tineo (4-0).
En la zona baja de la tabla, la victoria del Universidad de Oviedo le permite coger oxígeno a costa de un Luarca que se sitúa en la penúltima posición. Uno de los grandes reforzados es el Barcia, que gracias al tanto de Alejandro en el descuento consiguió el primer triunfo de la temporada, aunque pasará la semana en puestos de descenso. El que sigue buscándolo, aún sin suerte, es La Fresneda, que volvió a perder y cuenta todos sus partidos por derrotas.
- Fallece un hombre de 65 años en Barredos (Laviana) horas después de recibir una paliza en una pelea con un joven frente a un bar
- Habla el 'novio' de Leonor en Valdesoto: 'El Rey me dijo que ya hablaría conmigo
- Hablan los testigos de la paliza sufrida por un hombre en Laviana, que murió en su casa horas después: 'Le golpeó sin parar; se ensañó con él
- EN IMÁGENES: Así fue la llegada de los invitados a los premios "Princesa de Asturias" y su paso por la alfombra azul
- Todos los detalles de la visita de los Reyes a Valdesoto: dos horas para resumir 21 años de esfuerzo por ser 'Pueblo ejemplar
- La emprendedora andaluza que salvó un pueblo asturiano de la despoblación: reformó una casa en ruinas, la alquiló y ahora... son el doble de vecinos
- EN DIRECTO: Sigue la visita de la Familia Real a Valdesoto para la entrega del premio 'Pueblo Ejemplar' de Asturias 2025
- El secreto del mejor cocido de España sigue vivo en Leitariegos: el maestro de este plato tradicional, Antonio Cosmen, regresa a su pueblo natal