Juan Menéndez marca la diferencia en El Sotón
Dani ruiz
El Lenense cosechó su cuarta derrota consecutiva, en este caso ante el Praviano, que consiguió un importante triunfo gracias a un golazo de Juan Menéndez al filo del descanso. Durante el primer tiempo hubo muy pocas ocasiones, pero los visitantes supieron aprovechar su mejor ocasión a través del tanto de su capitán, que se echó al equipo a sus espaldas durante todo el encuentro. Juan avanzó desde la banda derecha hacia posiciones interiores y ahí se sacó de la manga un zapatazo que entró directamente por la escuadra.
Tras el paso por los vestuarios, el Lenense salió con otra cara, con el firme objetivo de darle la vuelta al marcador, pero no estuvo ni cerca de empatar. Los atacantes locales tenían la pólvora mojada. Apenas hubo un par de disparos lejanos que no encontraron portería a favor de los locales. Así, los tres puntos se los llevó el equipo que mejor supo rentabilizar su escaso peligro. Con este triunfo, el Praviano se coloca provisionalmente en la zona media de la tabla, en el octavo puesto.
