El equipo alevín del Judo Avilés se llevó todos los focos en la jornada final del "Villa de Avilés". Los jóvenes judokas consiguieron ayer una meritoria plata en el torneo por equipos, cayendo en la final ante el Mike’s Judo Club London tras haber alcanzado la última ronda venciendo en semifinales al Lugokan. A pesar de que, sobre el papel, un segundo puesto puede saber a poco, Carlos Fernández, director técnico del club, quiso destacar el resultado. "Recuperamos la garra, más incluso que cuando ganamos el ‘Villa’ hace dos años. Hemos perdido con un gran equipo, pero hemos puesto en el tatami lo que hay que poner y me voy contento. Hay una comunión entre los padres y el equipo, me quedo con eso. Este es el camino para recuperar lo que este club fue y lo que quiere volver a ser", afirmó.

A la izquierda, por la izquierda, Eloy Alonso, alcalde de Castrillón; Javier Fernández, presidente del Judo Avilés; Adrián Barbón, presidente del Principado; Mariví Monteserín, alcaldesa de Avilés, y Miguel Bisquerra, presidente de la Federación Asturiana de Judo, ayer en El Quirinal. A la derecha, uno de los combates. | MIKI LÓPEZ

Ricardo García, entrenador, también mostró su satisfacción por el desarrollo de los alevines. "Se han pegado muy bien y han puesto todo lo que tienen en el tatami. Las diferencias a nivel de resultado radican en detalles de judo, pero no de actitud, intensidad, arropamiento del equipo, ni de la gente de la grada. El trabajo que hay que hacer pasa por el judo que es lo más importante", señaló.

El Judo Avilés se lleva la plata del "Villa" | MIKI LÓPEZ

La plata del cuadro alevín fue el colofón a una mañana que comenzaba con la Copa de España Infantil, que dejó como mejores resultados para Judo Club Avilés a Elena Fernández (-36kg) con un quinto puesto, Covadonga González (-40kg) con un séptimo, Hugo Viña (-60kg) con un quinto y Guillermo Fernández (-46kg) con un séptimo. Para Fernández estos resultados no fueron una sorpresa. "Tenemos una generación muy joven, la mayoría de primer año. De los de segundo, está Hugo Viña, que fue quinto y en el momento que se lo crea puede estar, le falta picardía. Guille era la primera competición que hacía y el resto notan el periodo de adaptación a la nueva categoría porque es su segunda copa. Tengo confianza plena en ellos porque los errores que he visto son de novatos y la competición nos pone en la línea. Me recuerda a la generación que salió de sub-15 hace unos meses. Tengo confianza en que van a acabar el periodo haciéndolo muy bien", analizó.

Por el "Villa de Avilés" se pasaron Adrián Barbón, presidente del Principado, y Álvaro Queipo, líder del PP. "Es un honor como presidente del Principado implicarme y festejar esos 25 años", afirmó el socialista, que confirmó que el próximo 20 de diciembre estará en la gala del cuarto de siglo que celebra el club.