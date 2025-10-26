El Langreo respira gracias a Guerrero
El equipo de Pablo Acebal suma ante el Astorga la primera victoria del curso
DANI RUiZ
El Langreo tuvo que esperar hasta la octava jornada para conseguir la primera victoria esta temporada. Fue por la mínima y ante el Atlético Astorga, un rival directo en la zona baja, con un solitario gol de Miguel Ángel Guerrero al comienzo de la segunda parte. Victoria clave para los de casa en un encuentro importante entre dos equipos que ocupaban la penúltima y antepenúltima plaza, por lo que la trascendencia de los puntos significaba mucho para ambos. En el primer tiempo la más clara fue para los visitantes . Adrián Torre tuvo que estirarse para enviar a saque de esquina una falta lateral botada por Mario Sánchez. Los dos equipos tuvieron muchas posesiones largas por miedo a fallar y el marcador no se movería al descanso.
Tras el paso por los vestuarios, Nacho López avisó con un testarazo que se fue fuera por poco y, poco después, el cazagoles local, Guerrero, recogió un rechace dentro del área y puso el 1-0 en el marcador para subir la autoestima en Ganzábal. El Astorga no se vino abajo y, en el minuto 88, Ángel Cervero sacó un ajustado disparo que parecía gol, pero se fue al lateral de la red ante el delirio de los jugadores y afición local. Se sufrió y tardo más de lo esperado, pero llegó el primer triunfo del Unión Popular de Langreo.
