El Marino paga su mal inicio ante el Numancia

El Marino de Luanco pagó su mal inicio del partido ante el Numancia. Ya iba por debajo a los cinco minutos, tras una pérdida en la salida de balón, que inició el doblete de Jony. El atacante visitante aumentó la ventaja antes del cuarto de hora tras ganar en velocidad a los centrales marinistas. A pesar de la reacción tras el descanso, y un más que posible penalti sobre Tito, los de Luanco cedieron su primera derrota de la temporada en casa.

Coincidencia o no, prescindir de la línea de cinco atrás hizo perder la solidez defensiva al Marino. Jony tuvo el tercero tras el fulgurante inicio visitante, aviso tras el que los de Sergio Sánchez fueron tomándole el pulso al partido. Con dos acercamientos al que siguió un disparo de Marcos Bravo en el área, salvado por la defensa visitante, antes del descanso, en el séptimo córner del Marino, Joel Jiménez desvió de puños un envío cerrado de Basurto. Tito Leyva, de falta, volvió a probar suerte en el lento despertar local.

Tras el descanso, el entrenador del Marino buscó darle una marcha más al partido con cuatro cambios. Uno de ellos, obligado por la indisposición de Tomás Fuentes, evacuado al hospital tras recibir un fuerte golpe. Los de Luanco recortaron diferencias al poco de reanudarse el encuentro a balón parado. Un gran lanzamiento de falta de Diego Díaz se coló por la escuadra dere cha del exrojiblanco Joel Jiménez. Había partido.

Fofana disfrutó de su primera gran ocasión poco después, tras rematar de cabeza un centro de Martí detenido por Joel. Y si en la primera parte los aficionados locales pidieron un penalti de Mosutapha sobre Marcos Bravo, en el 71 se reclamó otro de Joel Jiménez sobre Tito. El Marino estaba encerrando en su área a un Numancia que resistió y se libró de más castigo. En el minuto 79 llegó una de las acciones claves, tras un pase al hueco de Tito sobre Fofana. El delantero marinista no acertó a superar a un portero visitante a gran nivel. Ahí se le escapó el empate a un Marino que, por empuje, mereció sumar.