Nueve récords de Asturias en el Open de Otoño del Santa Olaya

El buen papel de los nadadores del Santa Olaya y nueve récords de Asturias fueron las notas destacadas del XII Open de Otoño, celebrado ayer en la instalación olayista con la participación de 175 deportistas de 8 clubes asturianos. El podio masculino lo formaron Óscar Saura, primero, y Víctor González, segundo, ambos del Santa Olaya, acompañados por Sergio Martínez, del CN Tenis Elche. En categoría femenina el podio lo copó el Club Natación Santa Olaya con Paula Rodríguez, primera; María Calvo, segunda, y Natalia Labes, tercera clasificada.