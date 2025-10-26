Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nueve récords de Asturias en el Open de Otoño del Santa Olaya

Los ganadores del trofeo, con los directivos Antonio Ignacio Álvarez, «Pope», a la izquierda, y Constantino Rodríguez y Pelayo Fernández, a la derecha. | CNSO

Los ganadores del trofeo, con los directivos Antonio Ignacio Álvarez, «Pope», a la izquierda, y Constantino Rodríguez y Pelayo Fernández, a la derecha. | CNSO

n. l.

Gijón

El buen papel de los nadadores del Santa Olaya y nueve récords de Asturias fueron las notas destacadas del XII Open de Otoño, celebrado ayer en la instalación olayista con la participación de 175 deportistas de 8 clubes asturianos. El podio masculino lo formaron Óscar Saura, primero, y Víctor González, segundo, ambos del Santa Olaya, acompañados por Sergio Martínez, del CN Tenis Elche. En categoría femenina el podio lo copó el Club Natación Santa Olaya con Paula Rodríguez, primera; María Calvo, segunda, y Natalia Labes, tercera clasificada.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Quienes hayan trabajado menos de 25 años serán beneficiados por la Seguridad Social con años de cotización sin trabajar para que la cuantía de la pensión no se vea perjudicada
  2. Todas las IMÁGENES de la llegada de la Familia Real y los invitados al concierto de los premios "Princesa de Asturias"
  3. EN DIRECTO: El gran día de los premios 'Princesa de Asturias' arranca en el Reconquista con la presencia de la Familia Real, invitados y los galardonados
  4. EN IMÁGENES: Así fue la llegada de los invitados a los premios "Princesa de Asturias" y su paso por la alfombra azul
  5. Todos los detalles de la visita de los Reyes a Valdesoto: dos horas para resumir 21 años de esfuerzo por ser 'Pueblo ejemplar
  6. Celso Roces, organizador del Rally Princesa, condenado a 3 años y medio de cárcel por falsedad documental y apropiación indebida
  7. EN IMÁGENES: El hotel de la Reconquista se convierte en el epicentro de los premios "Princesa" en las horas previas a la ceremonia
  8. Final feliz para las cabras enriscadas en Somiedo gracias a la intervención de los bomberos: 'Están bien, no paran de comer

El Marino paga su mal inicio ante el Numancia

El Marino paga su mal inicio ante el Numancia

Juan Menéndez marca la diferencia en El Sotón

El Langreo respira gracias a Guerrero

Saúl Fernández logra la primera medalla para el Judo Avilés en el Villa

Saúl Fernández logra la primera medalla para el Judo Avilés en el Villa

Ni el líder frena al Vetusta

Ni el líder frena al Vetusta

Broche a las galas de la Coral San Antonio

Broche a las galas de la Coral San Antonio

El PSOE afea las "excusas" de Foro con los fondos Feder

Nueve récords de Asturias en el Open de Otoño del Santa Olaya

Nueve récords de Asturias en el Open de Otoño del Santa Olaya
Tracking Pixel Contents