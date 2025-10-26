Nuevo éxito del piloto asturiano: "Cohete" gana en Cataluña y suma su quinto título nacional de rally

Pleno en el Rally RACC Cataluña Costa Daurada para José Antonio Suárez, "Cohete", que ayer se proclamó supercampeón de España de Rallys 2025 al ganar la 60ª edición de esta carrera que se disputa en la provincia de Tarragona. Este nuevo título se suma a los logrados por el praviano en 2021 y 2023, además de los obtenidos en el nacional de tierra en 2017 y 2019.

Un rodar eficaz

Con salida y final en Salou, el eficaz rodar de Cohete, copilotado por Alberto Iglesias y sobre el Skoda Fabia RS Rally2 del equipo Recalvi, logró una merecida victoria que se fraguó a partir del cuarto tramo cronometrado. Hasta ese instante los scratchs los habían marcado el madrileño Pepe López con el Hyundai i20N Rally2 y el catalán Gil Membrado (Fiesta Rally2).

López, único con opciones de pelear por el título con Suárez, pinchó pronto y perdió mucho tiempo y prácticamente todas la opciones si el asturiano ganaba el rally.

Cambio de estrategia

Las estrategias de carrera cambiaron para ambos rivales. Suárez, líder al salirse de la carretera Membrado, tenía que acabar la competición y el rally era muy largo y con tramos de tierra que podían dañar la mecánica. Dosificando su ventaja, Cohete corría y controlaba, en tanto López iniciaba una gran remontada que desde el puesto 37º le llevaba a ocupar el tercer peldaño del podio aunque sin opciones de luchar por el Supercampeonato.

Quinto título para Cohete

Suárez, nacido en Pravia y con 35 años recién cumplidos, lograba su quinto título, cuando aún falta el rally de La Nucía para que finalice la temporada. Cuatro victorias a lo largo del año le han servido para conseguir el objetivo fijado por el equipo Recalvi Skoda al inicio, cuando se imponía en el Rally Tierras Altas de Lorca. Luego vino la victoria en el Sierra Morena, en Córdoba, y al inicio del verano la que obtuvo en el Rías Bajas de Vigo, sede de su patrocinador, la empresa Recalvi, propiedad del asturiano Chema Rodríguez.

Remató en el RACC y de paso confirmó el tercer título de marcas para Skoda, y Alberto Iglesias suma un nuevo campeonato de España de copilotos, el séptimo (4 con Cohete, 2 con Hevia y 1 con Palacio).