¡La primera a domicilio para el Alimerka Oviedo Baloncesto!: toman la cancha del Palmer Mallorca con un fantástico Raúl Lobaco

Este es el Alimerka Oviedo Baloncesto que puede ilusionar a la afición asturiana con un bonita temporada en Primera FEB. Un equipo serio, que comparte el balón, que gana a base de rebotear más que el rival y que tiene el suficiente talento como para superar a un Palmer Basket Mallorca que apenas opuso resistencia ante el conjunto de Javi Rodríguez. Una victoria que sirve al conjunto asturiano para sumar su segunda victoria del curso en liga (van cinco jornadas) y la primera a domicilio.

Un gran trabajo y un final de segundo cuarto que lo emborrona

El OCB desperdició en la primera parte la ocasión de dejar finiquitado un encuentro en el que fue muy superior, pero en el que tuvo un apagón antes del descanso que dio ciertas esperanzas al equipo mallorquín. El OCB, ordenado y con las ideas muy claras, lo hizo casi todo bien, en defensa, en ataque y en prácticamente todas las facetas del juego. Tras cuatro minutos de intercambio de canastas, un sensacional Lobaco -enorme partidazo del capitán- lideró la ofensiva azul hasta que un triple de Faure elevó la renta visitante a los once puntos (13-24) a 1:48 minutos del final del primer parcial.

Al segundo se llegó ya con una renta de 14 puntos y con el equipo de Oviedo dominando, con Townes sintiéndose cómodo en la dirección de juego, siendo él el encargado de elevar la renta a 22 puntos (16-38) a 5:20 del descanso. Pero en ese último tramo antes de irse a vestuarios, el OCB tiró parte del trabajo hecho en el momento en el que el Palmer Mallorca subió un punto su intensidad defensiva, comenzó a provocar pérdidas y malos tiros de Oviedo, a lo que se unió un poco de acierto exterior. Un cóctel que dejó la renta del equipo asturiano en diez puntos (32-42) al descanso. Todo ello gracias a un parcial de 16-4 en esos últimos cinco minutos.

El partido, finiquitado tras el descanso

Pero dejó claro muy rápido Oviedo que no tenía ninguna intención de complicarse la vida en un partido que estaba dominando. Tras el descanso, entre Lobaco, que acabó siendo el más valorado del partido con sus 18 puntos y 7 rebotes, y Dan Duscak, cuyo tobillo le dio tregua para ayudar a un nivel muy alto a la victoria del equipo, casi dejaron finiquitado el choque. Dos triples seguidos del base esloveno dejaron dieron la máxima ventaja al OCB (35-58) a 5:15 de acabar el cuarto.

Calvin Hermanson lanza a canasta en el partido ante el Palmer Basket Mallorca Palma / Palmer Basket

El Mallorca sobrevive con triples

Tres triples seguidos de Mallorca, el primero de ellos del exjugador del OCB Chapela (en Palmer participó también Comendador, otro exjugador azul), redujeron algo la renta, que fue de 17 puntos al final del tercer cuarto (45-62). Pero, más allá del resultado, la sensación era la de una enorme superioridad del equipo asturiano. Puede que esa superioridad se hiciera evidente especialmente en el rebote, cogiendo Oviedo 42 y su rival 24. Entre Cosialls y Shelist, otros dos que estuvieron especialmente inspirados en el lado azul, dieron una y otra vez segundas oportunidades a sus compañeros.

El último cuarto, con todo decidido

El último cuarto fue una confirmación de lo visto en los 30 minutos anteriores. El OCB no bajó los brazos y mantuvo siempre una renta a su favor en torno a los veinte puntos. En los minutos finales saltó a la pista el canterano Jorge Arias, que volvió a aprovechar la oportunidad, anotando cuatro puntos y demostrando que puede jugar en esta categoría y confirmando que lleva varios años haciendo un muy buen trabajo para crecer y confirmarse como uno de los proyectos importantes dentro del baloncesto asturiano.

El próximo sábado (19:00 horas) el Alimerka Oviedo tendrá que recibir de nuevo en el Palacio de los Deportes al Monbus Obradoiro, que acaba de ganar en la cancha del Estudiantes y que se impuso en un ajustado partido de Copa España al propio OCB hace solo unos días. El espectáculo promete.