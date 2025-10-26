Saúl Fernández logra la primera medalla para el Judo Avilés en el Villa

La primera jornada del Torneo Internacional Villa de Avilés de judo se cerró con un bronce de Saúl Fernández (-66kg) y un séptimo puesto de Noé Rodríguez (-60kg), ambos del Judo Avilés, en la disputa de la Supercopa de España dadete. "Ya era hora de sacar una medalla a nivel nacional", destacó el medallista avilesino. "Me veo más arriba en futuras competiciones. Tengo muchos altibajos en la misma competición y puedo mostrar dos caras a lo largo del torneo; lo mismo gano que pierdo. Todo es un tema mental", afirmó, con ambición.

Saúl Fernández logra la primera medalla

Saúl Fernández valoró el hecho de competir en casa porque "lo hace más especial, con los míos, mucha gente apoyándome. Ha sido un punto fuerte de esta competición". Un hecho, del de estar en Avilés, que Noé Rodríguez, que repetía el puesto del 2024, también valoró después de no tener expectativas "ni altas ni bajas, pero sí me queda la espinita de no haber podido hacer un poco más". Rodríguez apuntó que la repesca para luchar por el bronce "fue un combate raro. No hice lo que se suele hacer"

"La medalla de Saúl es algo tremendamente positivo. Estoy muy contento por él", destacó el técnico Ricardo García, aunque reconoció que el judoca avilesino "estaba para pelear en la final por un oro o una plata. Todavía arrastramos errores y siempre queremos un poquito más porque somos capaces".

García explicó que el cuadro del competidor local "no era demasiado complicado", pero el problema llegó en octavos con la derrota: "Un combate que llevábamos ganado de principio a fin se nos va al traste por un pequeño error que nos quita cualquier posibilidad de remontar". Ello obligaba a Saúl Fernández a mirar lo que hacían sus rivales para poder meterse en la repesca y ahí el judoca avilesino no dio tregua: "Muy bien con el kumi kata, llevando la estructura… Lo que tenía que hacer de principio a fin". En el caso de Noé Rodríguez (-60kg) aspiraba García a la lucha por el metal, pero, señaló su técnico, "tiene unos rivales donde quizá rascamos algo, aunque no les hacemos daño del todo".

La segunda parte de la jornada fue quizá la más amarga para la expedición de Judo Club Avilés ya que el torneo júnior se cerró sin ninguna presea para los avilesinos. El entrenador del Judo Avilés llevaba una expedición de siete judocas, la mayoría cadetes y, pese a la juventud, aspiraba a medallas con Nel Suárez y Saúl Fernández, pero "aquí los errores penalizan y los pequeños detalles se pagan y más con rivales duros que caen del lado del rival". n